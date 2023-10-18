В США анонсировали изменения на поле боя в Украине – какая причина

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Кравцев Сергей
Наличие у Украины дальнобойных американских ракет ATACMS может значительно повлиять на ситуацию на поле боя. Теперь захватчикам придется адаптировать принципы использования авиации и складов с учетом противостояния новому оружию в руках ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Украина впервые использовала ATACMS. Фото US Army
Американские аналитики отмечают, удары Украины по аэродромам на оккупированных территориях заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов дальше от линии фронта.
Отмечается, что использование авиации с аэродрома в Бердянске, по которому ранее нанесли удар ВСУ, позволяло врагу сдерживать украинское контрнаступление в Запорожской области.
Российские военные блогеры уже сравнили передачу новых ракет с поставкой РСЗО HIMARS. Тогда это позволило уничтожить скопление вражеской авиации в Чернобаевке и противнику пришлось адаптироваться к новым условиям. После ударов HIMARS российские склады были спрятаны дальше в тыл и рассредоточены. Сейчас их ждет похожая ситуация.
Это будет особенно важно для российских вертолетов, которые действовали на относительно небольших участках линии фронта в течение длительного периода времени. Они помогали сдерживать захватчикам наступающие механизированные украинские силы в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года.
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