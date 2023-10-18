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В США анонсировали изменения на поле боя в Украине – какая причина

Аналитики уже сравнили передачу дальнобойных ракет с поставкой РСЗО HIMARS

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Наличие у Украины дальнобойных американских ракет ATACMS может значительно повлиять на ситуацию на поле боя. Теперь захватчикам придется адаптировать принципы использования авиации и складов с учетом противостояния новому оружию в руках ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В США анонсировали изменения на поле боя в Украине – какая причина

Украина впервые использовала ATACMS. Фото US Army

Американские аналитики отмечают, удары Украины по аэродромам на оккупированных территориях заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов дальше от линии фронта.


Отмечается, что использование авиации с аэродрома в Бердянске, по которому ранее нанесли удар ВСУ, позволяло врагу сдерживать украинское контрнаступление в Запорожской области.

Российские военные блогеры уже сравнили передачу новых ракет с поставкой РСЗО HIMARS. Тогда это позволило уничтожить скопление вражеской авиации в Чернобаевке и противнику пришлось адаптироваться к новым условиям. После ударов HIMARS российские склады были спрятаны дальше в тыл и рассредоточены. Сейчас их ждет похожая ситуация.

"Вероятное рассредоточение российской авиации на аэродромах оккупированной территории Украины и передислокация авиационных средств дальше от линии фронта, вероятно, нарушит поддержку российской авиацией оборонительных усилий и локальных наступательных операций", — поясняют в ISW.

Это будет особенно важно для российских вертолетов, которые действовали на относительно небольших участках линии фронта в течение длительного периода времени. Они помогали сдерживать захватчикам наступающие механизированные украинские силы в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года.

"ATACMS, вероятно, поставит перед российскими войсками подобный вызов, и российские войска могут либо сосредоточиться на укреплении существующих складов, либо создать еще более рассредоточенную и, следовательно, чрезмерно расширенную систему логистики боеприпасов", — подытожили аналитики.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-17-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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