Ночной удар по оккупантам: в РФ жалуются на "прилеты" ATACMS, которых у Украины нет

Ночные удары украинской армии по аэродромах вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска стали "самыми серьезными" с момента начала Россией так называемой "СВО", а на самом деле полномасштабной войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет близкий к ВВС РФ Телеграм-канал Fighterbomber.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Автор канала, который называет себя пилотом-бомбардировщиком в отставке, пишет, что по аэродрому, где базировалась армейская авиация якобы ударили ракеты ATACMS, которых у Украины еще нет.

"Утро не доброе. Х*хлы ночью нанесли удар ракетами ATACMS по нашему аэродрому, на котором базировалась армейская авиация. Один из самых серьезных ударов за все время "сво". Если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике", — говорится в сообщении.

В канале говорится, что нет смысла писать, что "надо делать выводы, чтобы такого больше не повторилось". "Такое будет повторяться, пока идет война. Надо быть готовым к этому", — говорится в публикации.

Отметим, "Комментарии" сообщали ранее, что украинские защитники ночью нанесли серию прицельных ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске. Информацию подтвердил СтратКом ВСУ.

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