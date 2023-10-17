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Ночной удар по оккупантам: в РФ жалуются на "прилеты" ATACMS, которых у Украины нет

Близкий к ВВС РФ канал пишет, что это был один из сильнейших ударов по армейской авиации

сегодня, 10:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ночные удары украинской армии по аэродромах вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска стали "самыми серьезными" с момента начала Россией так называемой "СВО", а на самом деле полномасштабной войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет близкий к ВВС РФ Телеграм-канал Fighterbomber. 

Ночной удар по оккупантам: в РФ жалуются на "прилеты" ATACMS, которых у Украины нет

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Автор канала, который называет себя пилотом-бомбардировщиком в отставке, пишет, что по аэродрому, где базировалась армейская авиация якобы ударили ракеты ATACMS, которых у Украины еще нет.


"Утро не доброе. Х*хлы ночью нанесли удар ракетами ATACMS по нашему аэродрому, на котором базировалась армейская авиация. Один из самых серьезных ударов за все время "сво". Если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике", — говорится в сообщении.

В канале говорится, что нет смысла писать, что "надо делать выводы, чтобы такого больше не повторилось". "Такое будет повторяться, пока идет война. Надо быть готовым к этому", — говорится в публикации.                                           

Отметим, "Комментарии" сообщали ранее, что украинские защитники ночью нанесли серию прицельных ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске. Информацию подтвердил СтратКом ВСУ.

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Источник: https://t.me/fighter_bomber/14410
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