Россия ведет тайные переговоры по Украине: Арестович рассказал, о чем торгуется Кремль

Представители Кремля пытаются вести подковерные переговоры по Украине. Путинский режим шантажирует массированными ударами по объектам инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ТСН" рассказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

"Никакой тайны нет. Посмотрите на попытки Турции постоянно выступить посредником, посмотрите на публикации в The New York Times о том, что Бернс (директор ЦРУ – ред.) встречался с Нарышкиным (глава службы внешней разведки РФ – УНИАН). Это аналитика того, что есть в открытых источниках. Переговоры так или иначе идут, плюс постоянные заявления главы МАГАТЭ. В нашей прессе есть сообщения о переговорах относительно судьбы Запорожской АЭС", – рассказал Алексей Арестович.

Он высказал мнение, что Кремлю крайне важно сейчас в ходе этих переговоров получить заверение, что Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области Украины останутся за Россией. В первую очередь, это нужно Кремлю для того, чтобы совершить новое полномасштабное вторжение в Украину примерно через 10 лет.

При этом Арестович считает, что вопросы языка, церкви, нейтралитета Украины – это далеко не первоочередные вопросы, которые волнуют Россию. Москве куда более интересно добиться снятия хотя бы части санкций, а также уменьшения поставок западного оружия Киеву.

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