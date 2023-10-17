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Россия ведет тайные переговоры по Украине: Арестович рассказал, о чем торгуется Кремль

Отмечается, что россияне пытаются легализовать оккупацию украинских территорий

сегодня, 10:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Представители Кремля пытаются вести подковерные переговоры по Украине. Путинский режим шантажирует массированными ударами по объектам инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ТСН" рассказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Россия ведет тайные переговоры по Украине: Арестович рассказал, о чем торгуется Кремль

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

"Никакой тайны нет. Посмотрите на попытки Турции постоянно выступить посредником, посмотрите на публикации в The New York Times о том, что Бернс (директор ЦРУ – ред.) встречался с Нарышкиным (глава службы внешней разведки РФ – УНИАН). Это аналитика того, что есть в открытых источниках. Переговоры так или иначе идут, плюс постоянные заявления главы МАГАТЭ. В нашей прессе есть сообщения о переговорах относительно судьбы Запорожской АЭС", – рассказал Алексей Арестович.


Он высказал мнение, что Кремлю крайне важно сейчас в ходе этих переговоров получить заверение, что Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области Украины останутся за Россией. В первую очередь, это нужно Кремлю для того, чтобы совершить новое полномасштабное вторжение в Украину примерно через 10 лет.

При этом Арестович считает, что вопросы языка, церкви, нейтралитета Украины – это далеко не первоочередные вопросы, которые волнуют Россию. Москве куда более интересно добиться снятия хотя бы части санкций, а также уменьшения поставок западного оружия Киеву.

Читайте также на портале "Комментарии" – в понедельник, 16 октября, Украина переживает 600-й день широкомасштабной российской агрессии. В последнее время российские оккупанты активно идут в атаки в районах Авдеевки и Купянска, а украинские воины продолжают продвижение вперед на Бахмутском и Запорожском направлениях. В новом отчете Киевского международного института социологии (КМИС) отмечается, что за год среди украинцев увеличился процент тех, кто верит, что между политическим и военным руководством страны существует ряд разногласий, что Запад ощущает усталость от войны в Украине и готов уменьшать помощь Киеву, что наша власть может пойти на компромиссы с РФ. Какие выводы можно сделать на 600-й день "большой войны"? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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сегодня, 09:55

Дурня і наратив корумпованих юдеїв узурпувавших владу. Так казали і про КНДР накопить сили і через 10 років знов нападе, але вже 70 років спокійно. Нападають тільки на нацистських мародерів де править цар Нетаньяху. Якщо в Україні приберуть від владного корита юдеїв, нікому буде красти, почнуться справжні реформи, більше ніхто не нападе.


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