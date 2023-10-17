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ВСУ ударили по аэродромам в Бердянске и Луганске: последствия

Удары были нанесены по вертолетам и оборудованию аэродромов

сегодня, 07:10 comments3620
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники ночью нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram СтратКом ВСУ.

ВСУ ударили по аэродромам в Бердянске и Луганске: последствия

ВСУ нанесли удары по аэродромам в Бердянске и Луганске

Сообщается, что ВСУ нанесли прицельные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов. Более точные результате обстрелов будут известны позже.


Ранее о взрывах в Бердянске и детонации боеприпасов в районе местного аэродрома сообщали местные жители в социальных сетях.

По информации Генштаба ВСУ, в результате ударов два российских вертолета, склад боеприпасов, а также артсистема противника.

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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне в последнюю неделю резко активизировались на фронте. Идут массированные атаки на Авдеевку, а также на Лимано-Купянском направлении. И хоть в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что агрессор не достиг значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы, а в Белом доме также считают прогресс оккупационных войск мизерным, ситуация явно осложнилась для Сил обороны Украины. О чём говорит нынешняя ситуация на фронте? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе поддержки Украины со стороны союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/AFUStratCom/20556
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