ВСУ ударили по аэродромам в Бердянске и Луганске: последствия

Украинские защитники ночью нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram СтратКом ВСУ.

ВСУ нанесли удары по аэродромам в Бердянске и Луганске

Сообщается, что ВСУ нанесли прицельные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов. Более точные результате обстрелов будут известны позже.

Ранее о взрывах в Бердянске и детонации боеприпасов в районе местного аэродрома сообщали местные жители в социальных сетях.

По информации Генштаба ВСУ, в результате ударов два российских вертолета, склад боеприпасов, а также артсистема противника.

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