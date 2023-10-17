Действительно ли США решили навести порядок в Украине – кто и почему будет присматривать за страной

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 16 октября, на 600-й день полномасштабной войны, с визитом в Украину прибыла специальная представительница президента США по восстановлению нашей страны Пенни Прицкер. По словам главы государства, они уже успели обсудить вопросы энергетики, макрофинансовой поддержки, восстановления, защиты инвестиций от рисков войны, привлечение частного бизнеса. О встрече с Пенни Прицкер сообщил и премьер-министр Денис Шмыгаль. Какие ожидания от приезда такого спецпредставителя? Что, скорее всего, останется за кулисами? Есть ли надежды на резкий прорыв в области реформ или определенных отраслей экономики? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины прибыла в Киев

Хороший сигнал для Украины, но одновременно – и вызов

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин поделился таким мнением:

"Сам факт появление должности американского "посла по восстановлению Украины" – случай нетривиальный. А назначение на него представителя с украинскими корнями – вообще знаменательный".

По словам эксперта, это хороший сигнал для Украины, но одновременно – и вызов.

"Первое – усиление координации между нашими странами, более четкий фокус (что нам необходимо), надежная обратная связь. Второе – более плотный контроль и прагматизм (деньги в обмен на реформы и прозрачность расходования средств)", – поясняет Вячеслав Черкашин.

Нужно максимально воспользоваться первым и постараться не уронить страну во втором, считает аналитик.

Есть три фактора, на которые следует обратить внимание

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

"Очевидно, что к нам приехал ревизор. И понятно, что начнут рассказывать о том, как строить новую Украину уже сейчас, во время войны. Так работает политика. Общество должно слышать определенные месседжи, а происходит – то, что происходит".

Руслан Соболь считает, что есть три фактора, на которые следует обратить внимание в рамках этого визита и его возможных последствий.

Первое – политический кризис в США, где до сих пор не могут избрать спикера Палаты представителей. Как следствие — не могут проголосовать за важные решения. Почти все процессы заморожены.

Второе – нападение ХАМАС на Израиль. Это вызов, к которому, похоже, многие оказались не готовы, отмечает эксперт. Включая США, для которых Израиль — основной союзник вне НАТО. Со всеми вытекающими обязательствами по отношению к этому самому союзнику. С попытками не дать заполыхать всему Ближнему Востоку. И весь фокус внимания сейчас – там.

Третье — из-за политического кризиса в США "замерзли" деньги, которые могли передаваться и Украине, и Израилю.

"На этом фоне к нам и приезжает высокая комиссия "по развитию Украины". Думаю, вскоре станет понятно, что происходит на самом деле. И тут есть несколько вариантов, – предполагает эксперт. – Оба не особо позитивные для нас. Первый — "заморозка" нашей войны путем резкого уменьшения финансовой и военной поддержки Украины. Да, публично звучат другие тезисы, в стиле "поддерживать Украину – в наших национальных интересах США ". Но закулисно нашу власть просто могут поставить перед фактом о необходимости, как минимум, отложить на неопределенный срок мечту о выходе на международно признанные границы 1991 года. Второй вариант – помогать нам продолжат, не выходя за рамки того, что уже есть, а это тоже не позволит нам в обозримом будущем победить такого ресурсного противника как РФ. Плюс — каждый пакет помощи станут подвязывать под выполнение определенных условий (реформы и так далее)".

И понятно, продолжает Руслан Соболь, что будет более чем пристальная ревизия той помощи, которую мы получали. Особенно в свете российских ИПСО касательного того, что хамасовцы нападали на Израиль, якобы используя вооружение (не исключено — что американское или европейское), которое попало к ним из Украины.

Мы явно сами не справляемся. Тактически же, учитывая войну, любые внутренние потрясения сейчас опасны для Украины. Но и без них нельзя. Если в ближайшее время мы увидим кадровые ротации в Кабмине, в Офисе президента, активизацию Рады в ракурсе принятия давно обещанных партнерам законов – это будет означать, что ревизия приносит свои плоды, которые для кого-то могут оказаться горькими", – констатирует собеседник "Комментариев". "Стратегически то, что США решили более тщательно подойти к вопросу наведения порядка в Украине — хорошо. Для нас. Учитывая бесконечную череду коррупционных скандалов в Украине, тотальный саботаж реформ

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