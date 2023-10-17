Действительно ли США решили навести порядок в Украине – кто и почему будет присматривать за страной

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 16 октября, на 600-й день полномасштабной войны, с визитом в Украину прибыла специальная представительница президента США по восстановлению нашей страны Пенни Прицкер. По словам главы государства, они уже успели обсудить вопросы энергетики, макрофинансовой поддержки, восстановления, защиты инвестиций от рисков войны, привлечение частного бизнеса. О встрече с Пенни Прицкер сообщил и премьер-министр Денис Шмыгаль. Какие ожидания от приезда такого спецпредставителя? Что, скорее всего, останется за кулисами? Есть ли надежды на резкий прорыв в области реформ или определенных отраслей экономики? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины прибыла в Киев
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин поделился таким мнением:
По словам эксперта, это хороший сигнал для Украины, но одновременно – и вызов.
Нужно максимально воспользоваться первым и постараться не уронить страну во втором, считает аналитик.
Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:
Руслан Соболь считает, что есть три фактора, на которые следует обратить внимание в рамках этого визита и его возможных последствий.
Первое – политический кризис в США, где до сих пор не могут избрать спикера Палаты представителей. Как следствие — не могут проголосовать за важные решения. Почти все процессы заморожены.
Второе – нападение ХАМАС на Израиль. Это вызов, к которому, похоже, многие оказались не готовы, отмечает эксперт. Включая США, для которых Израиль — основной союзник вне НАТО. Со всеми вытекающими обязательствами по отношению к этому самому союзнику. С попытками не дать заполыхать всему Ближнему Востоку. И весь фокус внимания сейчас – там.
Третье — из-за политического кризиса в США "замерзли" деньги, которые могли передаваться и Украине, и Израилю.
И понятно, продолжает Руслан Соболь, что будет более чем пристальная ревизия той помощи, которую мы получали. Особенно в свете российских ИПСО касательного того, что хамасовцы нападали на Израиль, якобы используя вооружение (не исключено — что американское или европейское), которое попало к ним из Украины.
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Ігор
сегодня, 13:05
Українське коріння яке втратило Україну у 1919? Ми вже мали Яресько. Все українське прагне сильної руки,ані демократичного розвитку. Та і більше, це коріння юдейське яке тяжіє до мародерства. Юдеї будуть вчити юдеїв як чесно жити без розкрадання? Навіть їхній творець не зміг навчити, а його сина розіп'яли звільнивши злочинця Варраву. Однополярній юдейській гегемонії у світі пройшов кінець. Золотий мільярд програв Росії.