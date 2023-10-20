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Третья мировая война началась еще до вторжения в Украину: Данилов сделал заявление

Секретарь СНБО считает, что Третья мировая война началась еще в 2008-м

сегодня, 12:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если кто-то думает, что еще можно избежать Третьей мировой войны, то он глубоко заблуждается. Война уже идет, но началась она не с полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м году и даже не в 2014-м, когда произошло вторжение российских войск на Донбасс и аннексия Крыма. Это произошло в 2008-м году, когда Россия вторглась в Грузию. Конфликт в Израиле не последний, который всколыхнет мир в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Третья мировая война началась еще до вторжения в Украину: Данилов сделал заявление

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем была ситуация февраля 2014 года. Просто она (Ред. – Третья мировая) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу", — заявил Данилов.


Секретарь СНБО назвал обострение на Ближнем Востоке последствием захватнической войны России против Украины.

При этом Алексей Данилов уверен, что война в Израиле – далеко не последняя. В ближайшее время может вспыхнуть новое противостояние. 

"Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", — считает секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации, вызванной нападением боевиков ХАМАС на Израиль с предсказуемо жестким ответом последнего в виде ударов по Сектору Газа, остается крайне сложной. США направили к берегам Израиля (своего основного союзника вне НАТО) две тысячи морских пехотинцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) то и дело обменивается ударами с соседними странами – Сирией, Ливаном. При этом, похоже, из-за давления как союзников, так и противников, пока не начала наземную операцию в Секторе Газа. Хоть не исключено, что может начать после визита в Израиль президента США Джо Байдена. Эксперты продолжают специально для издания "Комментарии" анализировать обострение на Ближнем Востоке.




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Програвший прокинувся і видав чергову порцію маячні щоб виправдати свій програш. Третя світова почалась з юдейської корупції. Беня Боголюбов Суркіси Кернес Труханов Садовий Філатов Гереги Косюк Тигипко Пінчук Рінат Рабінович Абрамович Ротенберг Фаріон Яценюк ... Весь цей мотлох і привів війну на нашу землю.


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