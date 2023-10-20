Третья мировая война началась еще до вторжения в Украину: Данилов сделал заявление

Если кто-то думает, что еще можно избежать Третьей мировой войны, то он глубоко заблуждается. Война уже идет, но началась она не с полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м году и даже не в 2014-м, когда произошло вторжение российских войск на Донбасс и аннексия Крыма. Это произошло в 2008-м году, когда Россия вторглась в Грузию. Конфликт в Израиле не последний, который всколыхнет мир в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем была ситуация февраля 2014 года. Просто она (Ред. – Третья мировая) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО назвал обострение на Ближнем Востоке последствием захватнической войны России против Украины.

При этом Алексей Данилов уверен, что война в Израиле – далеко не последняя. В ближайшее время может вспыхнуть новое противостояние.

"Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", — считает секретарь СНБО.

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