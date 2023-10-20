Как может измениться российско-украинская война – о чем говорят действия США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Рассказал том, что украинцев очень воодушевило получение ракет ATACMS, которые уже успешно применяются на поле боя. Стороны обсудили дальнейшее усиление "дальнобойных возможностей" Украины, а также имплементацию формулы мира. А Байден во время анонсированного обращения к американцам, как и предсказывали эксперты изданию "Комментарии", объяснил, почему США должны поддерживать и Украину, и Израиль, фактически отождествляя терроризм ХАМАС и российского государства. Как оцениваете данное обращение и последние действия США в ракурсе поддержки Украины? Что это значит для российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

Свободный мир определяет справедливым только один сценарий завершения войны в Украине

Политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Очень показательно, что США не только понимают, но и говорят, что у террористов одинаково мерзкие лица, проводя параллель между ХАМАС и российским военно-политическим руководством. Те используют общие тактики, нарушают международный порядок и убивают невиновных. Это недопустимо в цивилизованном мире".

Примечательно, продолжает эксперт, что США, Генеральная Ассамблея ООН и страны свободного мира определяют справедливым только один сценарий завершения российско-украинской войны – имплементацию Формулы мира Владимира Зеленского.

"Это закладывает мощный фундамент для строительства послевоенной глобальной архитектуры безопасности, когда любой агрессор будет понимать, что получит наказание за свои преступления. Лишь такой подход обеспечит принципы безопасности, которые можно применять по всему миру", – констатирует Сергей Быков.

Западное оружие в надежных и умелых руках

Дипломатия однозначно важна, отмечает политический эксперт Светлана Кушнир. Но язык дипломатии с поддержкой ракет средней дальности, как в случае украинско-российской войны, кажется более действенным.

"Во время разговора с президентом США Джозеф Байденом президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 17 октября, которое стало особым днем, знаковым. И после нашей победы историки будут изучать и анализировать события, свидетелями которых мы с вами являемся. Именно 17 октября, – напоминает эксперт, – Силы обороны Украины атаковали вражеские аэродромы временно оккупированных Бердянска и Луганска ракетами ATACMS ".

За этим событием стоят долгие переговоры, огромные дипломатические усилия Украины, акцентирует эксперт. Но наши войска получили таки от США долгожданные ракеты ATACMS.

отвлечет американских партнеров от событий в Украине. Это не случилось. Более того, руководство Штатов за эти две недели неоднократно подчеркивало, что у него достаточно ресурсов, чтобы поддерживать таких важных союзников как Израиль и Украина В своей новой речи Байден подчеркнул это в очередной раз", – отмечает Светлана Кушнир. "Это ярко свидетельствует об усилении помощи союзников, в первую очередь США, хотя нам прогнозировали, что вновь вспыхнувший арабо-израильский конфликт

Она подчеркивает, что первое боевое применение ATACMS Силами обороны Украины продемонстрировало мастерство наших воинов в овладении новым видом вооружения, а также его поразительную эффективность.

"Тот запуск уничтожил боевые вертолеты, спецтехнику, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов, живую силу противника. Отныне с помощью ATACMS можно осуществлять высокоточное поражение и других целей в глубине обороны противника, – поясняет эксперт. – Россияне не имеют эффективных средств прикрытия от ударов этого типа вооружения. Не случайно часть кораблей Черноморского военно-морского флота агрессора снята с боевых дежурств и переведена вглубь российской части акватории. Так противник пытается спасти корабли (с бортов которых периодически проводились запуски ракет по украинским мирным городам) от поражения ракетами типа ATACMS", – рассказывает эксперт.

По ее словам, Украина вновь продемонстрировала, что применяет высокоточное западное оружие, которое нам передано, исключительно по военным объектам противника, расположенным лишь на временно оккупированных территориях нашей страны.

Такие наши действия, такие опровержения российских фейков крайне важны перед голосованием в США за бюджет-2024 в которой Администрация Байдена хочет включить 60 млрд долларов на поддержку Украины", – поясняет Светлана Кушнир. "Тем самым мы еще раз доказали всему миру, в том числе некоторым негативно настроенным к нам представителям Республиканской партии США, что западное оружие в надежных и умелых руках. И что все обвинения в адрес Украины в контрабанде оружия – безосновательная ложь, запускаемая из Кремля

Она уверена, что предоставление нам дальнобойных и высокоточных видов вооружений, что, похоже, будет поставлено Пентагоном на поток, способно изменить ход боевых действий и приблизить победу Украины.

но остается без существенной поддержки российскими ракетами из Севастопольской бухты. Потому же врага отводит часть командных пунктов, переносит вглубь от линии боевого столкновения запасы оружия и ГСМ. Боятся, что мы достанем. А мы обязательно достанем, – предупреждает эксперт. – Ведь нет сомнений, что в дальнейшем нам будут переданы не только ракеты дальностью до 150-160 км, но и – под 300 км поражения". "В том числе поэтому недавнее оживление на фронте в районе Авдеевки вражеских войск не просто захлебнулось

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