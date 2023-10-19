Почему обращение Байдена к американцам может стать знаковым – как понимать резкие заявления Путина

Президент США Джо Байден намерен обратиться к американцам по поводу войны в Украине и Израиле. Тем временем Путин уже открыто называет войну против Украины – войной, а также призывает американские власти забрать ранее поставленные Украине ракеты ATACMS и приехать в РФ "на чаепитие". Что может сказать и предпринять Байден, учитывая явное оживление автократических режимов? О чем говорят заявления Путина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Байден и Путин. Фото: из открытых источников

Речь Байдена будет очень важной

Политический эксперт Сергей Таран считает, что анонсированная байденовская речь станет одной из ключевых для внутриамериканской политики, но и крайне важной для всего мира.

Он даст понять американцем, что угрозы для Украины и Израиля – это не просто угрозы для этих стран, но и для собственного всего свободного Запада, всего демократического мира. Президент США попытается убедить соотечественников, что это — угроза и для них. Потому что, если будут падать демократии, если своеволие автократий, диктатур станет нормой, рано или поздно это всё отзовется и в Штатах. Которые постоянно заявляют о своей глобальной роли в мире", – отмечает эксперт. "Байден свяжет войну в Израиле и войну в Украине

Он уверен, что эта речь будет очень важной. И, скорее всего, станет частью предвыборной кампании Байдена, который очевидно будет баллотироваться в президенты. Сделав одним из программных тезисов то, что нападение на Украину и на Израиль — это нападение на демократический мир, а потому более чем касается США.

из-за позиции трампистов, спекулирующих на теме необходимости сосредоточиться на внутренних проблемах, речь Байдена будет демонстрировать, что война в Израиле и в Украине – это как раз таки проблемы США. Которые очень даже могут стать внутренними, если заняться самоизоляцией, не обращая внимание на то, что происходит в мире, – поясняет Сергей Таран. – Нет сомнений, что после этой речи Байден попытается получить от Конгресса (который, надеемся, вскоре сможет возобновить работу) результативное голосование касательно поддержки Украины и Израиля. И это будет достаточная сумма, чтобы до конца избирательной кампании не иметь проблем с трампистами, которые очевидно не оставят попыток расшатать ситуацию, идти на обострение". "На фоне политического кризиса в Палате представителей

Кремль болезненно реагирует на предоставление Украине вооружения

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно напоминает, что уже известно о планах Белого дома направить в Конгресс дополнительный запрос на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь для Израиля, Украины, Тайваня, а также укрепление границы между США и Мексикой.

"Не зря ставка делается именно на такой разновекторный пакет помощи. Ведь одна из тем, которая активно обсуждается республиканцами и в праймериз, и в попытках избрать нового спикера Палаты представителей, это якобы слишком большая поддержка Украины. Мол, смотрите, уже есть обострение на Ближнем Востоке, а есть еще такие точки напряжения как Китай-Тайвань, есть внутриамериканские проблемы, как те же нелегалы из Мексики... И Администрация Байдена попыталась объединить в один пакет все эти острые нужды. Именно в контексте общих вызовов, того, что США должны сохранять свою лидерскую функцию будет обращение Байдена. Накануне того, что в ближайшей перспективе парламентарии рассмотрят выделение той самой большой суммы, которую Белый дом решил "зашить" в один пакет на будущий фискальный год", – отмечает аналитик.

По ее мнению, Байден будет подчеркивать, что важно не противопоставлять одну помощь другой, не выделять какую-то одну проблему. Станет пояснять, что недостаточная поддержка Украине в защите от внешней агрессии точно не будет способствовать разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Скорее – наоборот, станет стимулировать террористические организации и авторитарные режимы к новым агрессиям.

"Думаю, Байден будет пояснять взаимосвязь между нападением на Украину и нападением на Израиль. Акцентировать, что это – общие вызовы для демократического мира. И что если мы не хотим новых (то же гипотетическое нападение Китая на Тайвань), нужно быть решительнее в поддержке тех, кто страдает от агрессии. Тем самым глава Белого дома выбьет из рук оппонентов пропагандистские инструменты, с помощью которых те пытаются занизить важность поддержки Украины", – прогнозирует Олеся Яхно.

Так что, продолжает она, это будут посылы и внутрь страны (прежде всего – республиканцам и тем американцам, которые не понимают, зачем Штатам помогать Украине в войне против РФ), и вовне – что США сохраняют свою лидерскую роль и у них хватит сил поддерживать тех, кого необходимо.

"Что касается путинских околовоенных заявлений – российские власти традиционно болезненно реагируют на предоставление Украине любых новых видов вооружения. Потому что понимают, что это приближает крах оккупационной армии. И традиционно, когда становится известно о выделении партнерами новых пакетов военной помощи Украине (а особенно, когда дают что-то новое), со стороны РФ начинаются вопли о переходе новых "красных линий", бряцанье ядерным оружием, новые угрозы в сторону Западу", – поясняет эксперт.

При этом, напоминает она, США очень осторожно подходили к решению о передаче Украине ATACMS. Уже и Британия передала нам дальнобойные Storm Shadow, и Франция – SCALP, а Штаты всё не решались. А, глядя на них, оттягивала решение о поставках нам своих TAURUS и Германия.

Что, конечно, вызвало очередную волну паники и воя в стране-агрессоре, – подчеркивает Олеся Яхно. – Кстати, если в Украине начнется, как планируется, совместное производство вооружений с американцами и европейцами, мы сможем использовать его уже и по территории РФ. Потому что это будет уже наше оружие". "В конце концов, американцы решились, причем предоставив модификацию ракет с дальностью 165 км, а не 300. Но даже это уже принесло добрые плоды в виде "прилетов" по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске

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