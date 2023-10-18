У Зеленского прокомментировали "каминг-аут" Путина

Комментируя предоставление Украине новых американских дальнобойных ракет ATACMS и возможность РФ их сбивать, российский диктатор проговорился, заявив "война есть война". Об этом сообщают "Комментарии".

Подоляк

Ранее кремлевский диктатор и росСМИ использовали эвфемизм "Специальная военная операция". На выступление Путина обратили внимание в Офисе президента.

"Война есть война" – прямо и недвусмысленно заявляет Путин, окончательно перестав маскировать свои цели, — отметил в своем телеграмм-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. – Тем самым публично фиксирует безусловный мотив преступления: Россия масштабно вторглась на территорию Украины с целью массовых убийств, тотальных разрушений, захвата территорий".

Вывод, к которому приходят в Офисе президента, следующий:

— Этого достаточно, чтобы понять: нет никаких возможностей для "компромиссов", "переговоров". Иначе это делает умышленные военные преступления легитимным и действенным инструментом глобальной политики, — отмечает Михаил Подоляк, в ответ на похвалу Путина, который заявил, что увидел смену в риторике Киева. Как-будто, по словам Путина, в руководстве Украины произошла трансформация — от непримиримости по вопросу переговоров с Кремлем до публичных предположений такой возможности.

Тем временем, Зеленский провел разговор с Макроном: о чем договорились.

Фрэнсис Фукуяма предсказал Украине судьбу Израиля и порассуждал о распаде России. Известный американский философ японского происхождения после распада СССР заявил о "конце истории" и глобальной победе либеральных ценностей на планете.

А Германия перебросила спецназ на Кипр. Спецназ могут использоваться для освобождения заложников в секторе Газа.