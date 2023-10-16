Россия использует ситуацию в Израиле против Украины: в ГУР раскрыли подробности

Страна-агрессор активно использует ситуацию в Израиле, появляются подтверждения взаимодействия Кремля и ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире канала "Мы Украина" сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

"В РФ используют террористические атаки по Израилю, с одной стороны, с целью реализации отдельных информационно-психологических операций против Украины на международном уровне, с целью использовать события и атаки в Израиле против Украины, ослабить международную поддержку – это факт", — высказался Юсов.

Он уточнил, также все чаще и все больше появляется фактов взаимодействия и сотрудничества путинского режима с движением ХАМАС.

"И передача оружия, трофейного оружия, в ХАМАС состоялась ранее террористических атак в Израиле", — добавил Андрей Юсов.

Читайте также на портале "Комментарии" – война на Ближнем Востоке продолжается. Хамасовцы вдруг признали "ошибкой" массовые убийства гражданских израильтян, а также заявили, что жители Сектора Газа не покинут его, хоть армия Израиля (ЦАХАЛ) давала им на это время. Анонсированная наземная операция после череды бомбардировок и ракетных ударов пока не началась. При этом, Иран дал понять, что в войну вступит подконтрольная ему ливанская "Хезболла", если массированные удары по Газе не прекратятся. Ну, а Саудовская Аравия, переговоры о которой касательно нормализации отношений с Ираном под модерацией США выходили уже на завершающую стадию, предсказуемо их приостановила. Что можно сказать о ситуации на Ближнем Востоке на данный момент? Какой сценарий дальнейшего развития событий выглядит наиболее реалистичным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.