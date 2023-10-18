Почему Авдеевка стала для россиян вторым Бахмутом – что заставляет РФ продолжать атаковать город

Уже вторую неделю подряд в сводках Генштаба сообщения о штурме Авдеевки. Россияне безуспешно атакуют, отступают, но затем вновь идут в атаку. Почему так происходит? Какая маниакальная идея движет оккупантами, чтобы, стирая город с лица земли, продолжать атаковать? Портал "Комментарии" разобрался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Российская оккупационная армия готова использовать губительную для них тактику, которая приводит к бешеным потерям

Директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы в 2014-2015 годах Виктор Ягун в эфире общенационального телемарафона назвал главные причины, почему сейчас Авдеевка Донецкой области стала критически важным объектом для оккупационной армии.

Эксперт отметил, противник пытается выполнить задачу командования РФ - захватить стационарные укрепления на востоке накануне зимней кампании.

"Если посмотреть на карту, то можно понять, что Авдеевка – это как раз то выступление, которое с 2015 года не продвинулось ни вперед, ни назад... Она достаточно сильно была укреплена, и понятно, что враг пытается нас подвинуть оттуда. Особенно в преддверии зимней кампании, где стационарные укрепления будут играть определяющую роль. Это первое", – прокомментировал Ягун.

По его словам, еще одной причиной, почему россияне так бросаются на Авдеевку есть то, что этот город – это "ворота" в оккупированный Донецк. Если и начнется масштабное освобождение Донецкой области, то именно с Авдеевки.

Еще одной причиной атак на Авдеевку эксперт называет желание врага продемонстрировать своему обществу, что "мы не только остановили наступление Украины, но и перехватили инициативу и пойдем вперед". Поэтому для россиян критически важно показать хоть какой-то результат, при чем уже в ближайшее время.

Россияне переживают свой "Бахмут-2"

Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что для российских захватнических войск Авдеевка стала вторым Бахмутом, однако только по количеству потерь.

Эксперт отметил, Россия несет потери и в технике – уничтожены танки, бронированные машины, артиллерия и ЗРК. Также на поле боя остаются тысячи уничтоженных солдат.

"Можно сказать, что для них это "Бахмут-2", но только по потерям", – подчеркнул Свитан.

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