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В Пентагоне прокомментировали передачу Украине ATACMS, намекнув, что РФ переживать не стоит

Представитель Пентагона не стал называть количество предоставленных Киеву ракет

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Москве не стоит так болезненно воспринимать поставку США Украине дальнобойных ракет ATACMS, ведь есть четкая договорённость с Киевом о том, что это оружие не будет применяться по территории России, но это не касается оккупированной территории, которая законно принадлежит Украине и за которую идет борьба. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

В Пентагоне прокомментировали передачу Украине ATACMS, намекнув, что РФ переживать не стоит

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. Фото: из открытых источников

Ожидаемо генерал отказался называть, сколько именно ракет уже получила Украина и сколько еще будет отправлено в ближайшее время. 


Кроме того, Райдер подчеркнул, что Вашингтон и Киев продолжат консультации с партнерами и союзниками для обеспечения страны всем необходимым для защиты от российской агрессии. Поддержка Украины может только усилиться, она точно не ослабнет, уверены в Пентагоне. 

Читайте также на портале "Комментарии" — после долгих переговоров, Украина, наконец, получила американские ракеты ATACMS, которыми уже нанесла удары по местам базирования российской авиации во временно оккупированных Луганске и Бердянске. В Белом доме подтвердили, что передали нам ракеты, имеющие радиус действия 165 км (а не 300 км), зато имеющих большее количество кассетных зарядов (950, а не 300) по сравнению с более дальнобойной модификацией. Почему США решились на такой шаг лишь сейчас? Что изменится на фронте в связи с появлением у Украины ATACMS? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – практически 70% опрошенных в мире говорят, что их правительство должно поддержать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии. Об этом свидетельствуют данные опроса GlobeScan.




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Источник: https://twitter.com/DeptofDefense/status/1715088765717282895
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