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Жители каких стран больше всего хотят поддерживать Украину: результаты опроса

Почти 70% опрошенных в мире требуют от своих правительств поддержать Украину

сегодня, 17:10 comments1055
Автор:
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Кравцев Сергей
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Практически 70% опрошенных в мире говорят, что их правительство должно поддержать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса GlobeScan.

Жители каких стран больше всего хотят поддерживать Украину: результаты опроса

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Социологи провели опрос в 30 разных странах. За исключением Мексики, граждане всех этих стран выступают за то, чтобы их правительства поддерживали Украину.


Результаты показывают, что в среднем 29% опрошенных стран и территорий "полностью согласны" с тем, что их власть должна поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии, а еще 40% "отчасти согласны". Лишь 11% "категорически не согласны", а 20% "отчасти не согласны".

Если же говорить о те, кто в лидерах поддержки Украины, то на первом месте оказались португальцы. 86% жителей Португалии за поддержку Украины. На втором месте Швеция с 81% поддержки. На третьем месте жители Австралии с 80% поддержки. Далее примерно на одной ступени расположились жители Великобритании и Канады с 79% и 78% соответственно.

Меньше всего хотят, чтобы их правительство предоставляло поддержку Украине (46%), мексиканцы, за ними следуют колумбийцы (51%), индонезийцы (54%), саудовцы (55%) и перуанцы (55%).

Что касается ключевых союзников Украины, которые предоставляют больше всего военной помощи, то в США поддерживают идею дальнейшей поддержки Украины 70% граждан, а в Германии – 66%.

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Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли риск, что США откажутся от поддержки Украины в войне – что может повлиять на сложную ситуацию.




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Источник: https://globescan.com/2023/10/18/seven-in-ten-people-want-their-governments-to-support-ukraine/?fbclid=IwAR1kze1Lw2zTo_YD0Ob-ikOEa_tQT0ayv7uaHWeW28mZjAgPR59TY_WgyZU
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