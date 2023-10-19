Жители каких стран больше всего хотят поддерживать Украину: результаты опроса

Практически 70% опрошенных в мире говорят, что их правительство должно поддержать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса GlobeScan.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Социологи провели опрос в 30 разных странах. За исключением Мексики, граждане всех этих стран выступают за то, чтобы их правительства поддерживали Украину.

Результаты показывают, что в среднем 29% опрошенных стран и территорий "полностью согласны" с тем, что их власть должна поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии, а еще 40% "отчасти согласны". Лишь 11% "категорически не согласны", а 20% "отчасти не согласны".

Если же говорить о те, кто в лидерах поддержки Украины, то на первом месте оказались португальцы. 86% жителей Португалии за поддержку Украины. На втором месте Швеция с 81% поддержки. На третьем месте жители Австралии с 80% поддержки. Далее примерно на одной ступени расположились жители Великобритании и Канады с 79% и 78% соответственно.

Меньше всего хотят, чтобы их правительство предоставляло поддержку Украине (46%), мексиканцы, за ними следуют колумбийцы (51%), индонезийцы (54%), саудовцы (55%) и перуанцы (55%).

Что касается ключевых союзников Украины, которые предоставляют больше всего военной помощи, то в США поддерживают идею дальнейшей поддержки Украины 70% граждан, а в Германии – 66%.

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