Саммит по Украине на Мальте: что может приблизить мир

На Мальте 28 и 29 октября будет проведена третья встреча по реализации Украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Впрочем, о том, что именно Мальта станет третьей площадкой для такого рода консультаций (после Дании и Саудовской Аравии) стало известно еще около недели назад. На данный момент по данным Ермака, свое участие подтвердили представители более 60 стран. А вот Китай, участвующий в предыдущей встрече в саудовской Джидде, мальтийскую решил проигнорировать. Какие ожидания от очередного раунда переговоров советников глав государств? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Мирный саммит по Украине на Мальте. Фото: из открытых источников

Война бьет не только по Украине или Западу, но – вообще по всем

Политический эксперт Сергей Таран называет главным ожиданием от встречи на Мальте то, что всё больше стран Глобального Юга будут говорить именно об Украинской формуле мира.

"Это для нас очень важно, – поясняет он. – Представители Глобального Юга не должны попасть в ловушку российских нарративов, что агрессия РФ против Украины – это якобы противостояние Кремля с Западом. Следует акцентировать, что войну Россия ведет против всех цивилизованных норм и правил, что бьет не только по Украине или Западу, но – вообще по всем".

Такая война, отмечает Сергей Таран, разрушает международные нормы, глобальные экономику и безопасность (включая продовольственную). То есть – это война и против Глобального Юга.

"На встречах подобных тем, что прошли в Дании, Саудовской Аравии, а теперь состоятся и на Мальте необходимо подчеркивать именно такие моменты, – уверен эксперт. – У меня нет надежд, что такие встречи приведут к реалистичным планам завершения войны. Понятно, что пути мира будут искать в Киеве, Вашингтоне, европейских столицах. Но то, что во время таких консультаций какие пройдут и на Мальте, обговаривается собственно российско-украинская война, ее причины и уже имеющиеся последствия, те проблемы, которые она еще может вызвать – большой позитив. Подталкивающий, хочется верить, всех участников подобных встреч к поиску справедливого мира".

Будет поиск именно компромисса, на базе чего и продолжаться переговоры

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:

"У меня нет никаких ожиданий от встречи на Мальте. Считаю, что этот раунд переговоров ничем существенным не закончится".

По мнению эксперта, будет продолжена попытка поиска компромисса между странами Запада и не Запада по поводу формулы мира в Украине.

"Но вряд ли будет принята в полной мере та, которую продвигает президент Зеленский, – считает Илия Куса. – Скорее будет поиск именно компромисса, на базе чего и продолжаться переговоры, вероятно, уже в следующем году".

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