Саммит по Украине на Мальте: что может приблизить мир

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Кравцев Сергей
На Мальте 28 и 29 октября будет проведена третья встреча по реализации Украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Впрочем, о том, что именно Мальта станет третьей площадкой для такого рода консультаций (после Дании и Саудовской Аравии) стало известно еще около недели назад. На данный момент по данным Ермака, свое участие подтвердили представители более 60 стран. А вот Китай, участвующий в предыдущей встрече в саудовской Джидде, мальтийскую решил проигнорировать. Какие ожидания от очередного раунда переговоров советников глав государств? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Мирный саммит по Украине на Мальте. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран называет главным ожиданием от встречи на Мальте то, что всё больше стран Глобального Юга будут говорить именно об Украинской формуле мира.
Такая война, отмечает Сергей Таран, разрушает международные нормы, глобальные экономику и безопасность (включая продовольственную). То есть – это война и против Глобального Юга.
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:
По мнению эксперта, будет продолжена попытка поиска компромисса между странами Запада и не Запада по поводу формулы мира в Украине.
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