logo

BTC/USD

33837.26

ETH/USD

1782.37

LTC/USD

66.65

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Саммит по Украине на Мальте: что может приблизить мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Саммит по Украине на Мальте: что может приблизить мир

Очень важно, что на встрече будут присутствовать представители стран Глобального Юга

сегодня, 20:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На Мальте 28 и 29 октября будет проведена третья встреча по реализации Украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей ЕрмакВпрочем, о том, что именно Мальта станет третьей площадкой для такого рода консультаций (после Дании и Саудовской Аравии) стало известно еще около недели назадНа данный момент по данным Ермака, свое участие подтвердили представители более 60 странА вот Китай, участвующий в предыдущей встрече в саудовской Джидде, мальтийскую решил проигнорироватьКакие ожидания от очередного раунда переговоров советников глав государств? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Саммит по Украине на Мальте: что может приблизить мир

Мирный саммит по Украине на Мальте. Фото: из открытых источников

Война бьет не только по Украине или Западу, но – вообще по всем

Политический эксперт Сергей Таран называет главным ожиданием от встречи на Мальте то, что всё больше стран Глобального Юга будут говорить именно об Украинской формуле мира.


"Это для нас очень важно, – поясняет он. – Представители Глобального Юга не должны попасть в ловушку российских нарративов, что агрессия РФ против Украины – это якобы противостояние Кремля с Западом. Следует акцентировать, что войну Россия ведет против всех цивилизованных норм и правил, что бьет не только по Украине или Западу, но – вообще по всем".

Такая война, отмечает Сергей Таран, разрушает международные нормы, глобальные экономику и безопасность (включая продовольственную). То есть – это война и против Глобального Юга.

"На встречах подобных тем, что прошли в Дании, Саудовской Аравии, а теперь состоятся и на Мальте необходимо подчеркивать именно такие моменты, – уверен эксперт. – У меня нет надежд, что такие встречи приведут к реалистичным планам завершения войны. Понятно, что пути мира будут искать в Киеве, Вашингтоне, европейских столицах. Но то, что во время таких консультаций какие пройдут и на Мальте, обговаривается собственно российско-украинская война, ее причины и уже имеющиеся последствия, те проблемы, которые она еще может вызвать – большой позитив. Подталкивающий, хочется верить, всех участников подобных встреч к поиску справедливого мира".

Будет поиск именно компромисса, на базе чего и продолжаться переговоры

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:

"У меня нет никаких ожиданий от встречи на Мальте. Считаю, что этот раунд переговоров ничем существенным не закончится".

По мнению эксперта, будет продолжена попытка поиска компромисса между странами Запада и не Запада по поводу формулы мира в Украине.

"Но вряд ли будет принята в полной мере та, которую продвигает президент Зеленский, – считает Илия Куса. – Скорее будет поиск именно компромисса, на базе чего и продолжаться переговоры, вероятно, уже в следующем году".

Читайте также на портале "Комментарии" — ослабевает ли европейская поддержка Украины — как реагировать на происходящее.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!