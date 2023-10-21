Какие ожидания от переговоров по поиску мира в Украине – почему состоятся на Мальте

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Кравцев Сергей
Мальта приняла запрос Офиса президента Украины на проведение 28 и 29 октября очередной встречи советников глав государств по обсуждению "Формулы мира". Ранее подобные состоялись летом – в Копенгагене (Дания) и в Джидде (Саудовская Аравия). Какие ожидания от третьей встречи по поиску оптимального выхода из российско-украинской войны? Почему выбрана именно Мальта? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Встреча по обсуждению "Формулы мира"
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась такими рассуждениями:
По словам эксперта, украинские представители на закрытой встрече после возвращения из Джидды поясняли, что разные страны могут выбирать разные пункты из нашей Формулы мира. И присоединиться к этим инициативам.
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ акцентирует, что анонсированная встреча в Мальте – это продолжение длительной и планомерной работы.
Старт, напоминает он, был дан в Копенгагене, потому что Дания – небольшая европейская страна, которая не вызывает антипатии у участников переговорного процесса. Затем, в августе, состоялся саммит в Джидде – фактически в гостях у Глобального Юга, одной из осевых стран которого является Саудовская Аравия, которая недавно еще и в БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южноафриканской Республики) вошла. Алексей Кущ отмечает, что на саммите в августе этого года было сообщено, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ приглашены к вступлению в БРИКС в качестве полноправных членов с 1 января 2024-го.
По его мнению, если саммит в Мальте пройдет достаточно успешно, именно эта страна может стать местом дальнейшей работы Украины со странами Глобального Юга в ракурсе продвижения своей Формулы мира.
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