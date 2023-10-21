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Какие ожидания от переговоров по поиску мира в Украине – почему состоятся на Мальте

Если саммит пройдет достаточно успешно, Мальта может стать местом дальнейшей работы Украины со странами Глобального Юга в ракурсе продвижения своей Формулы мира

сегодня, 15:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Мальта приняла запрос Офиса президента Украины на проведение 28 и 29 октября очередной встречи советников глав государств по обсуждению "Формулы мира"Ранее подобные состоялись летом – в Копенгагене (Дания) и в Джидде (Саудовская Аравия). Какие ожидания от третьей встречи по поиску оптимального выхода из российско-украинской войны? Почему выбрана именно Мальта? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Какие ожидания от переговоров по поиску мира в Украине – почему состоятся на Мальте

Встреча по обсуждению "Формулы мира"

Главная цель – мирный план Украины должен воплотиться в реальность

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась такими рассуждениями:


"Это будет еще одна рабочая встреча на уровне советников глав государств и ряда официальных представителей. На таких встречах нарабатываются проекты решений различных проблем. В нашем случае – проекты приближения десяти пунктов из Формулы мира президента Зеленского".

По словам эксперта, украинские представители на закрытой встрече после возвращения из Джидды поясняли, что разные страны могут выбирать разные пункты из нашей Формулы мира. И присоединиться к этим инициативам.

"Кто-то может заниматься возвращением пленных и детей, кто-то – ядерной или экологической безопасностью. И так далее. По каждому пункту после таких встреч идет движение вперед. Трудно сказать, какие именно мы увидим результаты сразу после консультаций в Мальте. Но все подобные мероприятия нацелены на то, чтобы мирный план Украины воплотился в реальность", – поясняет Татьяна Попова.

Нам крайне важно заручится поддержкой стран Азии, Африки, Латинской Америки

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ акцентирует, что анонсированная встреча в Мальте – это продолжение длительной и планомерной работы.

"То, что происходил в Дании и Саудовской Аравии – это работа, в основном, нацеленная на страны Глобального Юга. И президент Украины, и представители его Офиса, и МИД дают понять, что это становится важным направлением нашей дипломатии", – поясняет эксперт.

Старт, напоминает он, был дан в Копенгагене, потому что Дания – небольшая европейская страна, которая не вызывает антипатии у участников переговорного процесса. Затем, в августе, состоялся саммит в Джидде – фактически в гостях у Глобального Юга, одной из осевых стран которого является Саудовская Аравиякоторая недавно еще и в БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южноафриканской Республики) вошла. Алексей Кущ отмечает, что на саммите в августе этого года было сообщено, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ приглашены к вступлению в БРИКС в качестве полноправных членов с 1 января 2024-го.

"Ну, а Мальта (государство на Мальтийском архипелаге, лежащем в центральной части Средиземного моря между итальянской Сицилией и Северной Африкой) выбрана сейчас в качестве попытки нащупать некую нейтральную площадку. Чтобы она не была связаны ни с коллективным Западом (как в случае с Данией), ни с Глобальным Югом (как в случае с Саудовской Аравией)", – считает эксперт.

По его мнению, если саммит в Мальте пройдет достаточно успешно, именно эта страна может стать местом дальнейшей работы Украины со странами Глобального Юга в ракурсе продвижения своей Формулы мира.

"Нам крайне важно заручится поддержкой стран Азии, Африки, Латинской Америки. Тем более сейчас, когда вспыхнувшая война на Ближнем Востоке формирует линию раскола между Коллективным Западом и Глобальным Югом. А Украине необходимо в новых условиях сохранить те наработки, которые уже были достигнуты", – резюмирует Алексей Кущ.

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