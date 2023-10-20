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Стала известна страна, которая организует встречу для обсуждения мира в Украине

Мальта согласилась организовать обсуждение по запросу Офиса президента

сегодня, 14:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Мальта приняла запрос Офиса президента Украины на проведение встречи "Формула мира в Украине". Мероприятие должно состояться 28 и 29 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Times of Malta" со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел страны. 

Стала известна страна, которая организует встречу для обсуждения мира в Украине

Мирные переговоры в Мальте. Фото из открытых источников

"Министерству иностранных и европейских дел было легко сказать "да", — говорится в сообщении министерства.


Отмечается, что Мальта поддерживает Украину на пути к миру, занимая принципиальную позицию на различных многосторонних форумах, а также оказывая гуманитарную помощь.

"Проведение на следующей неделе переговоров по формуле мира на Мальте является наиболее конкретной поддержкой, которую такая страна, как Мальта, может оказать для того, чтобы Украина оставалась высоко на международной повестке дня", — сказал министр иностранных дел Ян Борг.

Переговоры на Мальте продолжатся работой, которая уже состоялась в Копенгагене и в Джидде летом этого года. Борг заявил, что его министерство будет оставаться преданным дипломатическим контактам в поддержку усилий Украины по достижению мира в пределах ее международно признанных границ.

Министр также отметил, что будет работать для обеспечения как можно более широкой международной поддержки мирной формулы президента Владимира Зеленского, представленной G20 15 ноября 2022 года. МИД Мальты надеется, что переговоры будут усиливать импульс для создания большей и более широкой поддержки мирных усилий.

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