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Война в Украине: почему Путин умоляет о переговорах – с чем связаны новые угрозы

Где-то захватчики пытаются прорываться, устраивают новые и новые "мясные штурмы", но в основном противник отбивается от украинского продвижения и выгребает по тылам

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Последние события на фронтах российско-украинской войны, а также вокруг самого конфликта демонстрирует, что он переходит в новую фазу. Россияне бросили огромные силы на захват Авдеевки, которую штурмуют вторую неделю, не считаясь с потерямиВ свою очередь, Украина пошла в атаку на левом берегу Днепра ХерсонщиныКроме того, ВСУ, наконец, получили американские ракеты ATACMSкоторыми мощно и неожиданно ударили по оккупантам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию, которая складывается в рамках отражения российской агрессии, а также спрогнозировали, как та может развиваться дальше.

Война в Украине: почему Путин умоляет о переговорах – с чем связаны новые угрозы

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Выйти из войны Кремль уже не может

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:


"Важная перемена последнего времени состоит в том, что именно Украина диктует РФ – что, где, когда и в каких размерах будет взрываться на оккупированных территориях, а также на собственно российских. Теперь уже не страна-агрессор, а мы доминируем на фронте. Да, где-то захватчики пытаются прорываться, да устраивают новые и новые "мясные штурмы" то в районе Авдеевки, то в районе КупянскаНо в основном противник отбивается от украинского продвижения и выгребает по тылам".

Еще одна важная составляющая, по мнению эксперта, заключается в том, что Путин на фоне передачи Украине американских ракет ATACMS буквально умоляет о переговорах. Зазывает Байдена на блины, на чаепитие.

"Это говорит о том, что, несмотря на бесконечный бред в стиле "спецоперация идет по плану", РФ очень сложно. Не спасает даже помощь со стороны Ирана и Северной Кореи, подачки от КитаяНо и выйти из войны Кремль уже не может, потому что это будет означать быстрый крах путинского режима. А потому идут бесконечные пляски вокруг переговоров с намерением заморозить конфликт. С единственной целью – накопить сил для новой атаки. Украина понимает это – и не намерена останавливаться. Понимают происходящее и наши партнеры. А потому усиливают поддержку нашей страны, – отмечает Иван Ступак. – И есть у меня ощущения, что тот же Токмак на Запорожском направлении, из которого оккупанты сделали мощный укрепрайон, нам освободить очень реально уже в этом году".

Россия, проигрывая на военном фронте, активизировалась на информационном

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль отмечает, что буквально каждый день происходит освобождение новых украинских территорий. Просто что-то становится известно гораздо позже по понятным соображениям.

"Поддержка Украины демократическим миром усиливается на фоне глобального противостояния с автократическим блоком, базирующимся на тоталитарных "ценностях". Очень важно, что мы не только эффективно применяемы западные образцы вооружений, но и развиваем свое производство. Те же украинские беспилотники показывают блестящие результаты, атакуя противника и с воздуха, и с воды, проводя качественную разведку и корректировку огня", – подчеркивает эксперт.

В свою очередь, российская сторона, проигрывая на военном фронте, активизировалась на информационном, акцентирует Катерина Коваль.

Об этом – путинские угрозы в стиле патрулировании российскими самолетами МиГ-31К с "Кинжалами" в нейтральной зоне Черного моряОб этом же – истерика посла России в США Анатолия Антонова после передачи Штатами ракет ATACMS Украине. И всё о том же – безуспешные попытки Россия "продать" миру сказку, что боевики ХАМАС во время атаки на Израиль использовали оружие из Украины.

"Несмотря на огромные усилия российской пропаганды, демократический мир продолжает поддержку нашей страны и дает понять, что не позволит заморозить войнуНу, а Украина продолжает быть активной не только на военном фронте, но и на дипломатическом, – отмечает эксперт. – Усилия Офиса президента, МИД приносят добрые плоды в виде очередных пакетов военной и финансовой помощи. Не останавливается работа по подготовке Глобального саммита мира, ориентированного на украинскую Формулу мира. Очередная встреча советников глав государств по этому поводу пройдет в конце октября на Мальте".

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