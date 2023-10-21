В ВСУ озвучили тревожный прогноз – что будет с наступлением РФ на Авдеевку

Российские оккупанты продолжат свои штурмовые операции, пытаясь взять в кольцо, а затем и оккупировать Авдеевку Донецкой области. В ВСУ прогнозируют, что на этом направлении "игра продлится вдолгую". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Военный напомнил, что Авдеевка – это не просто очередной населенный пункт на Донбассе. Это очень хорошо укрепленный промышленный район, ведь его россияне пытались захватить еще в 2014-м году. Тогда у них ничего не получилось. Начиная с 2014-го года Украина построила в само городе и вокруг него довольно мощные инженерные заграждения.

"Конечно, те силы и средства, которые они (Ред. – россияне) накапливали, которые забросили в первый раз в бой, не оправдали себя, следовательно, командование (Ред. – Минобороны РФ), ответственное на этом направлении, конечно, не может доложить Путину о поражениях, поэтому они как бросали, так и будут бросать силы. Там, наверное, так похоже, что игра будет длиться вдолгую, к сожалению, но так выглядит, что враг будет пробовать там наступать", — высказался Иван Тимочко.

Он добавил, как Авдеевка, так и Купянское направление по большому счету одно действие в задачах противника – прорвать линию обороны Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — огромные потери во время штурмов не останавливают оккупантов. Они 20 октября вновь предприняли атаки на Авдеевку и имели незначительный успех в продвижении. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Авдеевка стала для россиян вторым Бахмутом – что заставляет РФ продолжать атаковать город.



