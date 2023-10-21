В ВСУ озвучили тревожный прогноз – что будет с наступлением РФ на Авдеевку

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты продолжат свои штурмовые операции, пытаясь взять в кольцо, а затем и оккупировать Авдеевку Донецкой области. В ВСУ прогнозируют, что на этом направлении "игра продлится вдолгую". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Авдеевка. Фото: из открытых источников
Военный напомнил, что Авдеевка – это не просто очередной населенный пункт на Донбассе. Это очень хорошо укрепленный промышленный район, ведь его россияне пытались захватить еще в 2014-м году. Тогда у них ничего не получилось. Начиная с 2014-го года Украина построила в само городе и вокруг него довольно мощные инженерные заграждения.
Он добавил, как Авдеевка, так и Купянское направление по большому счету одно действие в задачах противника – прорвать линию обороны Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — огромные потери во время штурмов не останавливают оккупантов. Они 20 октября вновь предприняли атаки на Авдеевку и имели незначительный успех в продвижении. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало – почему Авдеевка стала для россиян вторым Бахмутом – что заставляет РФ продолжать атаковать город.
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