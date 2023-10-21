Россияне перегруппировались и пошли в наступление: в США назвали направление

Огромные потери во время штурмов не останавливают оккупантов. Они 20 октября вновь предприняли атаки на Авдеевку и имели незначительный успех в продвижении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Американские эксперты рассказывают, первая российская наступательная операция в районе Авдеевки 10 октября привела к значительным потерям российской техники. Русские перегруппировались и вернули интенсивное наступление. Это свидетельствует о том, что либо оккупанты считают, что они реально могут взять Авдеевку, либо о том, что командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций и не учитывает значительные потери техники и личного состава.

Аналитики утверждают, что вчера российские войска незначительно продвинулись к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки). Зато российские военкоры стерджувалы, что оккупанты захватили украинский опорный пункт возле террикона к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к железнодорожной станции к северу от Авдеевки и возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Еще один топ-военкор утверждал, что российские войска безуспешно атаковали возле Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки).

Другие военные блогеры заявляли о продвижении до одного километра на линии Степное-Бердичи (8-10 км северо-западнее Авдеевки) 19 октября, а 20 октября продолжаются бои под Бердичами.

Зато Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Северного.

20 октября украинские военные, действующие в районе Авдеевки, сообщили, что за последние четыре дня украинские силы уничтожили 200 единиц российской бронетехники. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска пытаются отремонтировать поврежденную технику еще в поле.

Вчера украинские силы показали, как наносят удары по российской термобарической артиллерийской системе ТОС-1 вблизи Авдеевки.

Российский военный блогер пожаловался, что эффективность российского контрбатарейного огня вблизи Авдеевки снижается из-за плохой связи и невозможности накопления боеприпасов перед наступлением.

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