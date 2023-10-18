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Путин заявил о российских "Кинжалах" над Черным морем: в ВСУ рассказали, чем это грозит

Страны НАТО могут посылать свои истребители на перехват

сегодня, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Обещание российского президента Путина об патрулировании российскими самолетами МиГ-31К с "Кинжалами" в нейтральной зоне Черного моря усилит напряжение в регионе. Но подобная ситуация не несет никаких изменений для Украины.

Путин заявил о российских "Кинжалах" над Черным морем: в ВСУ рассказали, чем это грозит

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает "Украинская правда". Как он утверждает, РФ и так угрожает Украине разными видами вооружения.


"Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет. А заявление помешанного диктатора пусть лучше бы прокомментировал его пресс-секретарь", — заявляет Юрий Игнат.

Как он продолжил, имеющиеся характеристики аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" дают возможность РФ запускать ее на территорию Украины как по северному, так и по восточному направлениям, черноморская акватория — это лишь еще одно направление

Далее спикер Воздушных сил отметил, что, очевидно, эти путинские угрозы больше касаются стран НАТО, которые могут попасть в зону поражения "Кинжалов". Это – очередная "путинская страшилка".

При этом страны-партнеры, вероятно, поднимут в воздух свои истребители, чтобы перехватить российские МиГи на нейтральном воздушном пространстве в Черном море.

Еще Юрий Игнат не исключает, что с началом этих полетов воздушные тревоги в Украине будут звучать чаще. Он заметил, что при получении информации о взлете в воздух российского истребителя с "Кинжалом" включается воздушная тревога.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин отреагировал на поставки ракет ATACMS для Украины. Президент России Владимир Путин отреагировал на поставки ракет ATACMS для Украины из США. Российский диктатор назвал подобные действия ошибкой Соединенных Штатов.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2023/10/18/7424673/
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