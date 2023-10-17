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Россияне массово свозят пушечное мясо в Токмак: что происходит в городе

В оккупированном Токмаке количество российских военных в семь раз преобладает численность городского населения

сегодня, 11:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты массово свозят пушечное мясо во временно оккупированный город Токмак Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Россияне массово свозят пушечное мясо в Токмак: что происходит в городе

Токмак

"На одного мирного жителя пока оккупированного Токмака — семь российских военных", — сообщил мэр.


При этом, по его словам, испуганные оккупанты эвакуируют свои семьи, школы, часть оккупационных "органов власти", в том числе в Мелитополь.

"Зато завозят в прифронтовую линию еще больше пушечного мяса", — добавил Федоров.

Отметим, "Комментарии" сообщали ранее, что украинские защитники ночью нанесли серию прицельных ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске Запорожской области. Информацию подтвердил СтратКом ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" – позади 600 дней широкомасштабной российской агрессии. В последнее время российские оккупанты активно идут в атаки в районах Авдеевки и Купянска, а украинские воины продолжают продвижение вперед на Бахмутском и Запорожском направлениях. В новом отчете Киевского международного института социологии (КМИС) отмечается, что за год среди украинцев увеличился процент тех, кто верит, что между политическим и военным руководством страны существует ряд разногласий, что Запад ощущает усталость от войны в Украине и готов уменьшать помощь Киеву, что наша власть может пойти на компромиссы с РФ. Какие выводы можно сделать на 600-й день "большой войны"? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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