Союзник РФ по ОДКБ впервые участвует во встрече по "Формуле мира"

Армения впервые является участницей встречи по подготовке саммита по украинской "формуле мира", которая на этот раз проходит на Мальте. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

Путин и Пашинян. Фото: из открытых источников

На встречу, которая проходит на уровне внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности, от Армении отправился секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

В сентябре этого года Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь – ее привезла во время визита жена премьера Армении Никола Пашиняна.

Позже в начале октября Пашинян и глава украинского государства Владимир Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Отметим, на Мальте 28 и 29 октября будет пройдет третья встреча по реализации Украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Впрочем, о том, что именно Мальта станет третьей площадкой для такого рода консультаций (после Дании и Саудовской Аравии) стало известно еще около недели назад. По данным Ермака, участие в саммите подтвердили более 60 стран. А вот Китай, участвующий в предыдущей встрече в саудовской Джидде, мальтийскую решил проигнорировать. Какие ожидания от очередного раунда переговоров советников глав государств? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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