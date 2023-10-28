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Военный прокомментировал замораживание войны: в каком случае на это можно согласиться

Воин объяснил, почему Украина сейчас может согласиться на временное прекращения огня

сегодня, 14:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Соглашаться на замораживание войны можно только при условии, что Украина все это время будет готовиться к решающей битве. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "ТСН" высказал украинский снайпер на позывной "Дед", замкомандира тактического подразделения особого назначения "Гром".

Военный прокомментировал замораживание войны: в каком случае на это можно согласиться

Военный "Дед". Фото: ТСН

Военный отметил, в последнее время много разговоров о возможной паузе в войне, ее замораживании. Это однозначно плохой сценарий, но его можно допустить в том случае, если то время, когда будет условная пауза, Украина использует для подготовки к новой битве. Это поддерживают довольно много украинских защитников.


"Но нужно понимать – заморозить на каких условиях? Просто так не получится, уже замораживали на Донбассе. Какие действительно реальные гарантии безопасности будут у Украины, если мы заморозим конфликт? Далее — какие реальные планы нашего правительства и западных партнеров для того, чтобы у нас наконец начал работать ВПК. Какие планы по докомплектации армии? Если это нужно для того, чтобы подготовиться к решающей битве, то хорошо. Но если мы ничего не будем делать — то этого плохо", — считает украинский защитник.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского рассказали, что будет, если все же произойдет замораживание войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление ВСУ продолжается, но сколько оно еще продлится – не скажет никто. Ведь во многом это может зависеть, как от способности армии продолжать выполнять боевые задачи, так и до погодных условий, которые могут существенно замедлить передвижение тяжелой военной техники по грунтовке. Кому выгодна пауза в войне? И может ли она наступить, учитывая приближение зимы? Издание "Комментарии" разобралось в этой теме, изучив мнения экспертов.




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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/my-ne-smozhem-vyyti-na-granicy-1991-goda-voennyy-vyskazalsya-o-zamorazhivanii-voyny-2437444.html
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