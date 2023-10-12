Может ли наступить пауза в войне – сколько она продлиться

Контрнаступление ВСУ продолжается, но сколько оно еще продлится – не скажет никто. Ведь во многом это может зависеть, как от способности армии продолжать выполнять боевые задачи, так и до погодных условий, которые могут существенно замедлить передвижение тяжелой военной техники по грунтовке. Кому выгодна пауза в войне? И может ли она наступить, учитывая приближение зимы? Издание "Комментарии" разобралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Передышка может понадобиться не только России

Украинский политолог Владимир Фесенко в интервью "УНИАН" заявил, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что паузы могут наступить. Но сразу нужно понять, что это нормальные вещи, а не предательство как может сразу кто-то заявить.

"Просто мы воюем с врагом, ресурсы которого – человеческие, экономические, финансовые – в несколько раз превосходят наши. Арсеналы наших партнеров, как выяснилось сейчас, также исчерпываются. Один из уроков нынешней войны — Западу надо быстрее восстанавливать военную промышленность, потому что иначе будут проблемы не только у нас, но и у них", – отметил политолог.

По его мнению, пауза в войне может понадобиться не только России, но и Украине. В первую очередь, из-за того, что Запада начнет уменьшать поставки военной помощи.

Владимир Фесенко подчеркивает, даже, если в войне наступит пауза, Украине важно правильно использовать эту паузу, чтобы не дать россиянам собраться с силами. Надо сосредоточиться на эффективности наших действий, чтобы использовать оружие, БПЛА для уничтожения важных объектов противника.

4-5 месяцев для восстановления своей армии России будет недостаточно

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев высказал мнение, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, завершается в силу определенного физического и материально-технического запаса армии. ВСУ показали максимум на фронте в отсутствие превосходства в воздухе и дальнобойных ракет.

"Пауза, может быть связана с погодными условиями, осенью из-за дождей дороги превратятся в болота. Россия готовится к наступлению, мы видим подготовку ударной группировки на базе войск 25-й армии РФ на Купянско-Лиманском направлении, а также на Токмакском, где есть подразделения четырех дивизий ВДВ. Сентябрь будет бурный и говорить об остановке боев все же рано", — высказался эксперт.

При этом Селезнев считает, что 4-5 месяцев для восстановления армии страны-агрессора явно не хватит. Более реальный срок – до трех лет.

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