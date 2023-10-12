Может ли наступить пауза в войне – сколько она продлиться

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Кравцев Сергей
Контрнаступление ВСУ продолжается, но сколько оно еще продлится – не скажет никто. Ведь во многом это может зависеть, как от способности армии продолжать выполнять боевые задачи, так и до погодных условий, которые могут существенно замедлить передвижение тяжелой военной техники по грунтовке. Кому выгодна пауза в войне? И может ли она наступить, учитывая приближение зимы? Издание "Комментарии" разобралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Украинский политолог Владимир Фесенко в интервью "УНИАН" заявил, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что паузы могут наступить. Но сразу нужно понять, что это нормальные вещи, а не предательство как может сразу кто-то заявить.
По его мнению, пауза в войне может понадобиться не только России, но и Украине. В первую очередь, из-за того, что Запада начнет уменьшать поставки военной помощи.
Владимир Фесенко подчеркивает, даже, если в войне наступит пауза, Украине важно правильно использовать эту паузу, чтобы не дать россиянам собраться с силами. Надо сосредоточиться на эффективности наших действий, чтобы использовать оружие, БПЛА для уничтожения важных объектов противника.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев высказал мнение, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, завершается в силу определенного физического и материально-технического запаса армии. ВСУ показали максимум на фронте в отсутствие превосходства в воздухе и дальнобойных ракет.
При этом Селезнев считает, что 4-5 месяцев для восстановления армии страны-агрессора явно не хватит. Более реальный срок – до трех лет.
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