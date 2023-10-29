Есть ли в Украине языковая проблема и почему люди доверяют президенту: социологи внесли ясность

Немалый резонанс вызвали новые опросы Киевского международного института социологии (КМИС). Они продемонстрировали рост доверия к госорганам, особенно непосредственно к президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, около половины респондентов заявили, что в Украине есть дискриминация по признаку языка. Издание "Комментарии" продолжает обсуждение эти данные с экспертами.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Перед лицом врага внутренние распри уменьшаются

Доктор философских наук, президент Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто поделился таким комментарием:

"Что касается роста доверия к государственным органам (особенно к президенту) после начала широкомасштабной войны, то социологи называют это "объединением вокруг знамени". Перед лицом врага внутренние распри уменьшаются, сплоченность населения возрастает, это позволяет более эффективно бороться с врагом. В декабре 2021 президенту доверяли 27% опрошенных, в декабре 2022 – 84%, а в нынешнем опросе, проведенном в сентябре 2023, – доверяли 73%. Так что, по сравнению с периодом до российского вторжения, доверие существенно выросло. За последний год оно несколько снизилось, но всё равно остается очень высоким".

Владимир Паниотто отмечает, что второе исследование, проведенное по заказу Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM — European Union Advisory Mission), продемонстрировало, что большинство жителей Украины (55%) полагают, что в стране нет дискриминации по признаку языка. В то же время 45% считают, что такая дискриминация есть.

"К сожалению, в опроснике уже было много вопросов – и наши заказчики не задали дополнительный для прояснения того, что имели в виду респонденты. Можно, однако, высказать несколько гипотез", – считает эксперт.

1). В опросах КМИС респондент должен выбрать, на каком языке будет проходить интервью. Среди избравших украинский язык 41% считают, что в Украине дискриминируют по языку, среди избравших русский язык - так считает 55%.

"Можно предположить, что часть респондентов считает, что дискриминация осуществляется по отношению к русскоязычным, а часть – по отношению к украиноязычным. Например, в недавнем скандальном случае с таксистом компании Bolt в Киеве пассажирка потребовала, чтобы таксист говорил с ней на украинском, а не на русском языке. А он не только отказался, но и высадил ее. Уверен – она считает, что произошла дискриминация по отношению к ней из-за использования украинского языка. Водитель же и его защитники уверены, что претензии к нему – это дискриминация за употребление русского языка", – поясняет профессор.

К тому же, акцентирует он, в другом опросе, проведенном КМИС с 26 мая по 5 июня 2023 года, 84% указали, что с их точки зрения русскоязычные граждане не испытывают притеснений.

2). В данном опросе речь шла об общей оценке ситуации в Украине, а не о личном опыте респондентов.

"Поэтому мы не знаем, насколько эта оценка адекватна, действительно ли люди испытывают дискриминацию. Их оценки отражают не столько собственный опыт, сколько представленность языкового вопроса в медиа-пространстве, в телеграм-каналах, в социальных сетях", – рассказал Владимир Паниотто.

3). После начала войны отношение к россии, к россиянам, к русской культуре и русскому языку резко ухудшились.

"Данные наших исследований показывают, что частично это отношение переносится и на граждан Украины – русских по национальности и русскоязычных", – констатирует президент КМИС.

Явно не хватает второго вопроса – по признаку какого языка ощущается дискриминация

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отмечает, что резкий рост доверия к президенту произошел сразу после полномасштабного вторжения РФ.

"Тогда Зеленский себя повел сильно, правильно. Как, в принципе, продолжает и сейчас. Потому рост доверия к главе государства полтора года назад улетел буквально в небеса. При этом, в последнее время разные исследования демонстрирую эрозию этого доверия. У немалого числа людей есть вопросы к тому, как управляется наше государство. Коррупция, налоговая политика, выпуск людей за границу, трата бюджетных денег и так далее... Вопросов очень много, просто из-за войны мы наблюдаем такое явление, которое мы называем как "военная самоцензура". Когда в общем и целом власть особо не критикуют, потому что – "не ко времени". Тогда как отдельные проблемы – критикуют. В любом случае, эта плотина недовольства прорвется. В идеале это случится по завершению войны и прихода нашей победы. Но уже сейчас есть определенные прорывы... А когда прорвется всё разом – пойдет негатив", – прогнозирует эксперт.

К тому же, продолжает он, сейчас на высшем уровне успешно получается играть в "царь хороший, бояре – плохие". В итоге негатив идет на некоторых членов правительства, парламента, но не на президента.

"При этом, – подчеркивает Андрей Еременко, – даже у Зеленского уже не то доверие, которое было год назад. Как к государственному Телемарафону и так далее".

Что касается респондентов, заявивших, что в Украине есть дискриминация по признаку языка – комментировать этот сложно, потому что нет конкретики, а также – надо копаться в мотивации, поясняет эксперт.

"Явно не хватает второго вопроса – по признаку какого языка ощущается дискриминация. Ведь есть те, кто считает, что есть дискриминация по признаку украинского языка, на который не все хотят переходить. А есть такие, кто заявит, что ощущает дискриминацию как русскоязычные. В итоге мы не знаем, ощущают респонденты дискриминацию по вопросам украинского языка или русского, – отмечает Андрей Еременко. – Второй момент – мы не знаем, а сколько из людей, которые ощущают такую дискриминацию, считают, что это плохо".

По словам эксперта, вполне возможна позиция "я как украиноязычный считаю, что дискриминация русского языка в Украине – это правильно".

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