В Украине притесняют из-за языка: неожиданные результаты нового опроса

Приблизительно половина жителей Украины высказывает мнение, что в стране имеет место дискриминация по признаку языка. При этом, сограждане говорят о притеснениях, приводя другие признаки, однако там проценты гораздо меньше.

Украинцы высказались по дискриминации по языковому признаку (фото из открытых источников)

Таковы результаты всеукраинского опроса, которые были получены специалистами Киевского международного института социологии по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине. Респонденты отвечали на вопрос о том, существует ли, по их мнению, дискриминация граждан страны по указанным признакам.

В частности, 45% опрошенных жителей страны ответили, что в Украине есть дискриминация по признаку языка. Остальные 55% дали убедительный ответ, что притеснений по признаку речи они не почувствовали.









Кроме языковой проблемы, участники опроса высказались, что в стране существует дискриминация по другим признакам:

· пол — 22%;

· этническая принадлежность — 23%

· возраст — 27%;

· наличие инвалидности – 28%

· сексуальная ориентация – 34%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько украинцев сегодня доверяют президенту Зеленскому . В нашей стране, после того, как началась полномасштабная российская война, наблюдают эффект "объединения вокруг флага". Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии.

Как утверждают специалисты, уровень доверия к государственным органам, особенно президенту — существенно вырос. Сейчас 73% респондентов доверяют президенту (не доверяют – 21%), 54% говорят о доверии Правительству (не доверяют – 38%), 49% выражают доверие региональным администрациям (не доверяют 34%), 51% доверяют представителям местных властей. – 38%);



