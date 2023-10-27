Украинцы доверяют власти, но чувствуют дискриминацию по признаку языка: о чем говорит новый опрос

Новые опросы Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировали рост доверия к государственным органам, особенно президенту. А приблизительно половина жителей Украины высказывает мнение, что в стране имеет место дискриминация по признаку языка. Как прокомментируете эти данные? О чём они говорят? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Рейтинги власти сейчас напрямую зависят от ситуации на фронте

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает:

"Вопрос языка – это о процессах, а вопрос доверия к власти – больше о личностях и о том, как и в какой момент непосредственно событий они действуют".

Понятно, продолжает эксперт, что рейтинги власти сейчас напрямую зависят от ситуации в российско-украинской войне. От того, что происходит на фронте.

"Во время войны внутренние политические процессы минимизированы, а власть в своей публичной риторике сконцентрирована на внешнеполитических вызовах и на противостоянии российской агрессии. И тут логично единство власти и оппозиции (в основной ее массе), поддержка данных действий обществом. Эффект того самого "объединения вокруг флага", который показал данный опрос", – поясняет аналитик.

Что касается другого опроса, показавшего, что почти половина украинцев ощущает дискриминацию по языковому признаку, тут, по словам Олеси Яхно, многое зависит от того, как был сформулирован вопрос. Где именно и каким образом проводили исследование.

"На общегосударственном уровне все перешли на украинский – и это понятно. Как и то, что межличностное общение подразумевает использование не только государственного языка, – подчеркивает эксперт. – Украинского продукта в части фильмов, музыки становится всё больше. Как и украиноязычных граждан. И это абсолютно логично".

Нужно становится ближе к Европе

Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает, что у украинцев есть хорошее выражение "Беда и горе – объединяют". По ее мнению, у части процентов доверия к государственным органам власти как раз и есть вот эта ментальная установка.

"Неудивительно, что во время военного положения и страшных гуманитарных испытаний украинские граждане объединились вокруг одного лидера – Владимира Зеленского. Помним эту фразу-мем – "потому что не убежал". Президент продемонстрировал силу духа и стойкости в первые месяцы войны. Его рейтинг, который до широкомасштабного вторжения колебался на уровне 20-30%, сразу поднялся до 80%. Потому что не сбежали и десятки миллионов украинцев, отождествлявших себя с 2019 года с "простым парнем из Кривого Рога, ставшим победителем гонки". Конечно, за собой, так сказать на своих плечах, Зеленский подтянул и рейтинг других центральных органов власти – парламента, правительства", – считает Светлана Кушнир.

Со временем, продолжает она, скандалы относительно коррупционных схем и действий тех же представителей власти немного подкосили уровень доверия. Но пока другого Первого на данном историческом этапе, как говорят социологи, украинцы не видят.

"Но это – пока, – уточняет эксперт. – Поэтому и начата активная борьба с коррупцией на высших ступенях, которую фактически воспринимают как персональную борьбу Зеленского и выполнение (пусть и поздно, и не без помощи "волшебных пенделей" от зарубежных партнеров) предвыборного обещания. Правильная стратегия в случае, если Зеленский решит баллотироваться на второй срок".

Другое дело, отмечает Светлана Кушнир, – это болезненный вопрос языка. Если уж проводить параллели, то как раз по этому направлению предвыборные обещания, которые слышали избиратели части центра, юга, востока Украины, не выполнены так, как видел себе электорат в 2019 году, акцентирует она.

"Языковая политика необходима государству. Но должна идти очень деликатно, – уверена эксперт. – Несмотря на то, что россияне напали на нас, мы не должны угнетать украинцев, с детства общающихся на украинском русском (а не часто чисто русском) языке. Людей, которые начали переходить на украинский, тем самым избрав сторону и государство в этой войне – Украину. Думаю, что приведенные в опросе данные о дискриминации по языковому признаку очень болезненно могут ударить по нашим амбициям касательно присоединения к Евросоюзу. Потому что в ЕС следят за ситуацией с языками этносов, проживающих в стране, языками меньшинств – и фиксируют случаи сегрегации по языковому признаку".

Светлана Кушнир считает, что в этом вопросе нам как Государству нужно действовать более продуманно, компетентно и либеральнее, как бы не казалось это кому-то "зрадой" (таковым не являясь – ни по сути, ни в глазах европейцев).

"Давайте становится ближе к Европе! – призывает эксперт. – И действовать не только методом кнута. К примеру, для тех, кто переходит на украинский, можно определенные поощрения ввести. Так переход всех на "мову" произошел бы быстрее. И, наверное, символично, что мы об этом говорим в День украинской письменности. В очередной раз вспоминая, что наша соловьиная входит в десятку самых благозвучных языков мира".

РФ всегда играла на видимости языковых противоречий

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин размышляет так:

"Данные о том, что рейтинг власти сохраняется на высоком уровне, говорят следующее: несмотря на затягивание войны, люди понимают – во многом от решений власти зависит ситуация в Украине. И в этом смысле неудивительна мощная поддержка Зеленского".

При этом, уточняет эксперт, следует понимать, что в условиях войны люди осторожно высказывают свое мнение.

"Исследование касательно дискриминации, в котором на первое место вышла дискриминация по языковому признаку, говорит о том, что в медийное, публичное поле периодически попадают такого рода скандалы. И это могло подтолкнуть ряд опрашиваемых указать именно языковой момент как наиболее дискриминационный. Это не означает, что по факту есть столь большое ущемление именно из-за языка", – считает Алексей Якубин.

По его мнению, для власти, чтобы удерживать тренд на высокое доверие, важно учитывать подобные данные — и реагировать на них.

"Нужно помнить, что РФ всегда играла на видимости языковых противоречий – и не подыгрывать тут стране-агрессору", – констатирует политолог.

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