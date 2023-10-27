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Бить по шапке надо: Арестович эмоционально высказался о языковом вопросе в Украине

Арестович заявил, что нормальная власть во время войны и даже в мирное время ни в коем случае не допустила бы игрищ, а тем более политических игрищ на материале любых признаков

сегодня, 09:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Власти не должны допускать спекуляций на тему языка, религии и прочих моментов даже в мирное время, не говоря уже о ситуации, когда в стране действует военное положение. Как передает портал "Комментарии", так экс-советник Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на результаты опроса КМИС, согласно которому 45% украинцев считают, что в стране имеет место дискриминация по языковому признаку.

Бить по шапке надо: Арестович эмоционально высказался о языковом вопросе в Украине

Алексей Арестович. Фото - из открытых источников

Алексей Арестович считает, что идет "не только преследование украиноязычными русскоязычных, это все и преследование украиноязычных русскоязычными". 


По словам бывшего советника главы ОП, власти важно вовремя включаться, чтобы ситуация не расшатывалась еще больше и ради общественного спокойствия.

"Такие случаи до сих пор остаются. Бить по шапке надо и тех, и тех – ради благополучия государства, общественного спокойствия", – высказался экс-советник ОП. 

Алексей Арестович отметил, темы языка, религии очень часто используется политиками разных политических сил, но, если бы власть имела позицию, то давно бы запретила подобные спекуляции. В помощь Конституция Украины, где четко прописано, по каким признаком в нашей стране запрещена дискриминация.                                                                                                

Читайте также на портале "Комментарии" — практически половина украинцев, участвовавших в опросе КМИС, уверены, что Россия еще много лет может вести войну, имея значительный запас ресурсов. 

Также издание "Комментарии" сообщало – что мешает работе бизнеса в Украине: результаты опроса предпринимателей.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3yzNfT37ht0
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Обсуждения

ufo

сегодня, 19:05

И в чем он неправ? За все 30 с хвостом лет у нас никогда не было ни языковых , ни религиозных разногласий. Все друг друга понимали, каждый говорил и писал на том языке, который был человеку ближе . У меня много и украиноязычных и русскоязычных друзей и никогда не было даже намека на какой-то конфликт. Зачем зеля решил устроить еще и внутренний раскол на фоне войны - непонятно. Или по глупости или умышленно. Так или иначе - это только на руку хуйлу.

Алекс

сегодня, 08:43

Навязывание украинской мовы жителям Донбасса привело Украину к катастрофе и полному развалу


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