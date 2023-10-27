Бить по шапке надо: Арестович эмоционально высказался о языковом вопросе в Украине

Власти не должны допускать спекуляций на тему языка, религии и прочих моментов даже в мирное время, не говоря уже о ситуации, когда в стране действует военное положение. Как передает портал "Комментарии", так экс-советник Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на результаты опроса КМИС, согласно которому 45% украинцев считают, что в стране имеет место дискриминация по языковому признаку.

Алексей Арестович. Фото - из открытых источников

Алексей Арестович считает, что идет "не только преследование украиноязычными русскоязычных, это все и преследование украиноязычных русскоязычными".

По словам бывшего советника главы ОП, власти важно вовремя включаться, чтобы ситуация не расшатывалась еще больше и ради общественного спокойствия.

"Такие случаи до сих пор остаются. Бить по шапке надо и тех, и тех – ради благополучия государства, общественного спокойствия", – высказался экс-советник ОП.

Алексей Арестович отметил, темы языка, религии очень часто используется политиками разных политических сил, но, если бы власть имела позицию, то давно бы запретила подобные спекуляции. В помощь Конституция Украины, где четко прописано, по каким признаком в нашей стране запрещена дискриминация.

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