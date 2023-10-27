Бить по шапке надо: Арестович эмоционально высказался о языковом вопросе в Украине

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Кравцев Сергей
Власти не должны допускать спекуляций на тему языка, религии и прочих моментов даже в мирное время, не говоря уже о ситуации, когда в стране действует военное положение. Как передает портал "Комментарии", так экс-советник Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на результаты опроса КМИС, согласно которому 45% украинцев считают, что в стране имеет место дискриминация по языковому признаку.
Алексей Арестович. Фото - из открытых источников
Алексей Арестович считает, что идет "не только преследование украиноязычными русскоязычных, это все и преследование украиноязычных русскоязычными".
По словам бывшего советника главы ОП, власти важно вовремя включаться, чтобы ситуация не расшатывалась еще больше и ради общественного спокойствия.
Алексей Арестович отметил, темы языка, религии очень часто используется политиками разных политических сил, но, если бы власть имела позицию, то давно бы запретила подобные спекуляции. В помощь Конституция Украины, где четко прописано, по каким признаком в нашей стране запрещена дискриминация.
Читайте также на портале "Комментарии" — практически половина украинцев, участвовавших в опросе КМИС, уверены, что Россия еще много лет может вести войну, имея значительный запас ресурсов.
Также издание "Комментарии" сообщало – что мешает работе бизнеса в Украине: результаты опроса предпринимателей.
Обсуждения
Новости
ufo
сегодня, 19:05
И в чем он неправ? За все 30 с хвостом лет у нас никогда не было ни языковых , ни религиозных разногласий. Все друг друга понимали, каждый говорил и писал на том языке, который был человеку ближе . У меня много и украиноязычных и русскоязычных друзей и никогда не было даже намека на какой-то конфликт. Зачем зеля решил устроить еще и внутренний раскол на фоне войны - непонятно. Или по глупости или умышленно. Так или иначе - это только на руку хуйлу.
Алекс
сегодня, 08:43
Навязывание украинской мовы жителям Донбасса привело Украину к катастрофе и полному развалу