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Сколько украинцев считает, что РФ может еще много лет вести войну против Украины, - опрос

По результатам опроса, половина граждан считают, что РФ может еще много лет вести войну против Украины

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Практически половина украинцев, участвовавших в опросе, уверены, что Россия еще много лет может вести войну, имея значительный запас ресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном опрос КМИС.

Сколько украинцев считает, что РФ может еще много лет вести войну против Украины, - опрос

Российские войска. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, что сейчас больше украинцев считают, что РФ может много лет вести войну. Так, по сравнению с февралем 2023 года с 22% до 49% стало больше тех, кто верит, что страна-агрессор все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины.


С 67% до 43% уменьшилось количество тех, кто, напротив, придерживается мнения, что РФ исчерпывает свои ресурсы и в скором будущем война может завершиться победным для Украины концом.                                            

При этом даже среди тех, кто считает, что у РФ есть значительные ресурсы для длительной войны, подавляющее большинство (73%) выступают против каких-либо территориальных уступок России. Но 21% поддерживает идею, чтобы отдать украинские территории в обмен на мир.

Читайте также на портале "Комментарии" — за последний год среди наших соотечественников увеличился процент тех, кто верит, что между политическим и военным руководством страны существует ряд разногласий, а также, что Запад ощущает усталость от войны в Украине и во многом готов уменьшать помощь Киеву. Об этом говорится в отчете Киевского международного института социологии.

Также издание "Комментарии" сообщало – продолжать борьбу до победы или соглашаться на переговоры – что думают украинцы: результаты опроса.




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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1304&page=1
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