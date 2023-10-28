Возможно ли потепление отношений США и Китая: почему это важно

Президент США Джо Байден провел в Вашингтоне переговоры с главой МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И. Подчеркивалась важность ответственно относиться к конкуренции и совместно решать глобальные проблемы. Ранее лидер КНР Си Цзиньпин, который уже в ноябре может встретиться с Байденом, заявил, что дальнейшая судьба человечества зависит от США и Китая, которые должны найти взаимопонимание. Какова вероятность потепления отношений между Вашингтоном и Пекином? Почему это важно, как для Украины, так и для всего мира? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Усиление сотрудничества между США и Китаем – положительный шаг

Политический консультант Сергей Быков акцентирует, что, несмотря на стратегическую конкуренцию США и КНР, китайская экономика во многом зависит от США и системы международной торговли, работающей по "Западным" правилам.

"Поэтому усиление сотрудничества между этими государствами выглядит положительным шагом, который может оказывать позитивное влияние на глобальную безопасность", – поясняет эксперт.

Современная теория безопасности говорит, что в новом порядке государства переходят к геоэкономическому противостоянию, постепенно оставляя в прошлом геостратегические противостояния, отмечает Сергей Быков.

это может негативно повлиять на глобальную безопасность и ускорить процессы внедрения нового мирового порядка". "Геоэкономика позволяет расширять влияние с меньшей потерей для себя, – рассказывает он. – Геостратегические противостояния базируются, прежде всего, на военной способности расширять контроль и покорять ресурсы. Именно из-за больших возможностей расширения влияния не военным путем мировые лидеры больше внимания сосредотачивают на геоэкономике, преобладающей над геостратегией как преимущественно военным способом расширения влияния. В том случае, если Китай продолжит усиливать военные угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Китай выразил готовность к конструктивному сотрудничеству – это хороший сигнал

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко рассуждает так:

" Конкуренция у США и КНР, действительно, была и есть. И с точки зрения экономики (первая и вторая экономики мира), и с точки зрения некого влияния на мировые процессы в целом, какой-то гегемонии. При этом, учитывая мощь эти стран и то, что правят ими весьма прагматичные лидеры, они рано или поздно приходят к мысли, что сотрудничать — куда лучше, чем враждовать. Что нельзя, чтобы здоровая конкуренция переросла в игру без правил, в бой без правил".

Эксперт напоминает, что основные торговые партнеры Китая – США, Европа, Канада. И терять эти рынки, терять инвестиции Запада ради полоумной РФ власти КНР точно не готовы, поясняет он.

"Китай сейчас выразил готовность к конструктивному сотрудничеству. Главный дипломат КНР встретился и с главой Госдепа США Блинкеным, и непосредственно с президентом Байденом. Это хороший сигнал. Взят курс на стабилизацию отношений. А если в ноябре еще и состоится встреча Байдена и Си, подготовка к которой явно ведется, там могут быть заданы четкие стратегические ориентиры в контексте сотрудничества. И, вероятно, приняты решения, которые позитивно повлияют на весь мир", – считает Сергей Дойко.

Он считает, что ввиду ситуации российско-украинской войны, обострения на Ближнем Востоке, где позиции США и КНР расходятся, их попытки найти точки соприкосновения не могут не радовать. Это будет хорошо и для них, и для нас, и для всего мира, уверен эксперт.

И зависимость эта уже такова, что Пекин вполне может диктовать Москве свои условия". "Кстати, еще в январе адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, с которым я часто общаюсь, говорил, что как только от какой-то из стран отворачивается Запад, такая страна начинает гнить. Это было больше сказано в контексте РФ, но вполне соотносимо и с Китаем, который крепко экономически связан с Западом. И связи которого с токсичной Россией делает и его отчасти токсичным, – отмечает Сергей Дойко. – Думаю, КНР не может этого не понимать. Как и еще одна мощная страна – Индия. Недавно глава индийского Генштаба Анил Чаухан завил, что геополитическое влияние РФ снижается, что она в результате своей провальной политики становится все более зависимой от Китая

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