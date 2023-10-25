Что крепко связывает США и КНР: есть ли риск прямой эскалации

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с США, вместе реагировать на глобальные вызовы. Но при этом призвал к более стабильным двусторонним отношениям, которые должны строиться на принципах "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества". Между тем, согласно обновленному докладу Пентагона, Китай наращивает силы для нападения на Тайвань, являющийся партнером США. Как в обозримом будущем могут развиваться американо-китайские отношения? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Китай был и является самым крупным торговым партнером США

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко акцентирует, что, несмотря на сложные политические отношения и уменьшение товарооборота между США и Китаем за первые три квартала текущего года (по сравнению с 2022-м), уровень экономической взаимозависимости обеих стран остается очень высоким.

"Китай был и является самым крупным торговым партнером США. Прошлый год по объему внешнеэкономической деятельности в 690 млрд долларов уступает разве что рекорду 2021-го – 755,64 млрд. В то же время, в прошлом году Китай уступил Японии свое первое место по вкладам в американские ценные бумаги. А в текущем году Китай постепенно продавал трежерис (государственные долговые ценные бумаги, которые выпускаются казначействами стран на различный срок для финансирования государственных расходов), поддерживая юань", – отмечает эксперт.

Однако, продолжает он, рост китайской экономики, хоть и опирается в значительной степени на внутренний рынок, пока зависит от внешнего спроса на свои товары. США, в свою очередь, несмотря на наличие демократов в Белом Доме, продолжают экономическую политику предыдущей администрации и сосредоточились на внутреннем производстве, подчеркивает Юрий Гаврилечко.

Он обращает внимание, что военные приготовления Китая нуждаются в дополнительных расходах.

"И потому, как ни странно это может выглядеть, в КНР заинтересованы в оживлении торговли с США, с целью получения дополнительного ресурса, – рассказывает эксперт. – Штаты, в свою очередь, быстро не могут заменить китайские товары, поэтому ускорять сейчас отказ от "всего китайского" в пользу собственного – для них тоже не вариант. Соответственно, это может быть одной из причин того, что, несмотря на все политические противоречия, сотрудничество в экономических сферах между Китаем и США будет продолжаться. А вот структура экспорта/импорта будет изменяться. Однако это очень постепенный и длительный процесс. Если его, конечно, искусственно не ускорить. Но следующий год в США – избирательный, так что изменения могут быть радикальными. Однако именно в следующем году, а не в текущем".

Зависимость Китая от Запада – глобальна

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко напоминает, что одним из первых визитов Байдена после того, как он стал президентом США, был визит именно в Китай.

"Его обвиняли в симпатиях к Китаю. Более того – один из месседжей Республиканской партии заключается в том, что якобы Демпартия стимулирует размещение производства не в США, а в других странах, включая КНР. Между тем, Байден делает акценты именно на внутреннее производство", – отмечает политтехнолог.

Она подчеркивает, что оба лидера – и Байден, и Си Цзиньпин четко дают понять, что против распространения, а уж тем более – применения ядерного оружия. При этом КНР помогает РФ (в обходе санкций, скупая ее ресурсы, поставляя товары двойного назначения), которая и распространяет ядерное оружие (переместила часть его в Беларусь), и то и дело угрожает применять. В свою очередь, США вводят санкции против ряда китайских компаний, которые как раз таки помогают РФ в обходе ограничений.

"Но следует понимать, что экономический рост КНР во многом зависит от размещения там производства, прежде всего, западными компаниями, а также от продажи своей продукции, прежде всего, на западные рынки (Европа, США, Канада). Так что тут зависимость Китая от Запада – глобальна, – поясняет Екатерина Одарченко. – И хоть есть риск эскалации на Тайване (где производится, в том числе множество микрочипов, важных для американской экономики), вряд ли КНР перейдет эту грань (как и грань в смысле оказания прямой военной помощи РФ). Себе дороже".

Тайвань представители КНР пока атаковать не будут

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"Китай уже много лет дает понять, что мир должен быть двухполярным, а не однополярным – с превалирующим мнением США. Это его постоянная позиция – и здесь нет ничего нового".

Элиты США, по словам эксперта, к подобному не готовы. Впрочем, акцентирует Даниил Монин, со стороны Си это было просто политическое заявление.

"Тайвань представители КНР пока атаковать не будут. Они считают, что сначала надо серьезно обновить армию. Вот когда обновят – тогда может быть. Но вряд ли это произойдет в ближайшие два-три года", – считает эксперт.

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