Чем закончится противостояние демократий и диктатуры – кто будет формировать новый миропорядок

Президент США Джо Байден на фоне непрекращающейся российской агрессии против Украины и эскалации на Ближнем Востоке заявил о необходимости построения нового мирового порядка. А лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл подчеркнул, что Россия, Китай и Иран – это новая "ось зла", с которой обязательно нужно справиться. Новым миропорядком, похоже, грезят и участники "оси зла". Как события могут развиваться дальше? Решится ли демократический мир стать более активным и жестким в противодействии авторитарным режимам и их цепным террористическим организациям? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Новый миропорядок. Фото: из открытых источников

Количество войн стремительно растет

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает так:

"Как показывает история, каждая новая система международных отношений, новый миропорядок, появлялся по окончании той или иной войны. Начиная с 17 века. То же самое происходит сейчас. Должны завершиться локальные войны. Должен стать понятен победитель. Не с точки зрения победы политической, но и в ракурсе разгрома на поле боя, создания международных правовых инструментов в виде глобальных договоров о безопасности. И так далее".

На данный момент, отмечает эксперт, мы находимся на стадии сохранения демократической основы сильными мира сего. Основы, которая является сердцем миропорядка.

"Одна из главных задач, которая ставилась во время построения нового миропорядка после Второй мировой (не допустить более подобной войны) – провалена. Да, сейчас нет такого, как во время Второй мировой, когда война шла практически на всех континентах. Но та же агрессия РФ против Украины – самые большие боевые действия с 1945 года. А количество войн в различных регионах стремительно растет. И сейчас у нас идет, если не мировая война, то — мировое столкновение глобальных интересов по линии США-Китай (плюс их союзники) в различных регионах", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

По его словам, сегодня Украина вместе с коллективным Западом противостоит глобальной диктатуре и терроризму. Защищая положения Устава ООН, огромное количество действующих конвенций, которые ломает нынешняя "ось зла" (Китай, Россия, Иран иже с ними).

"Начало войны рашистов против Украины имело целью поменять систему безопасности в Европе. Активизация войны ХАМАС (и тех, кто за ним стоит) против Израиля – это желание "оси зла" переключить внимание с Украины, а также не дать Израилю наладить отношения с частью арабского мира. Плюс – удар по Западу. То и дело вбрасывается тезис о том, что США могут направить своих солдат не просто для контроля за ситуацией на Ближнем Востоке, но и — непосредственно в конфликт. Москве и Пекину в свете грядущих американских выборов выгодно, чтобы Штаты увязли на Ближнем Востоке, чтобы был подорван рейтинг Байдена непосредственно и Демократической партии в целом. Тема участия американских военных в том или ином конфликте – крайне болезненна, даже сакральна для избирателей США. А потому точно будет много манипуляций", – предупреждает эксперт.

Он отмечает, что на прошлой неделе американская разведка обнародовала документ, доказывая причастность РФ к вмешательству в выборы на Западе. Манипуляции через СМИ, соцсети и так далее.

"Ось зла" воюет не просто против Украины или Израиля, она совершает агрессию против демократического мира как такового, акцентирует Антон Кучухидзе.

включает в себя глобальные вещи. Важные для Украины и мира. Фактически – это о новом миропорядке. Где агрессор несет наказание, компенсирует убытки и так далее. И не имеет возможности совершать агрессии в будущем", – поясняет эксперт. "Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский — наша страна будет бороться не просто за восстановление своей территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года, но и — за восстановление экономической, гуманитарной, юридической справедливости. Именно поэтому мирный план Зеленского, который вскоре будет обсуждаться на Мальте

Он уверен, что Зеленский абсолютно верно позиционирует Украину как страну, которая защищает демократию на мировом уровне, что мы — щит Европы, что именно благодаря мужеству украинского народа созданная в 1949 году система европейской, трансатлантической безопасности не рухнула в результате широкомасштабной агрессии Украины против нашей страны, а — укрепилась. И за счет вхождения Финляндии в НАТО. И за счет потенциального вхождения в Альянс Швеции, Украины, ряда других стран.

"Плюс — имеем активизацию многих внутренних процессов в самом НАТО относительно восприятия рашистской федерации как реальной, а не мнимой угрозы", – подчеркивает собеседник "Комментариев".

По его мнению, Израиль будет воевать, скорее всего, до тотального уничтожения террористических организаций тип ХАМАС.

"Ситуация сейчас накаляется. К сожалению, современная внешняя политика и в целом политика глобальная вернулась к доктринам 17, 18, 19 века, когда война была продолжением политики — и лишь она в итоге обеспечивала безопасность и суверенитет тех или иных государств. Можно констатировать, что существующий миропорядок разбалансирован. Он не обеспечивает глобальной безопасности. А экономический рост Китая привел к тому, что он инициирует ревизию правил игры в различных регионах. Используя в качестве пешек в своих интересах РФ, Иран, Северную Корею, Сирию, Беларусь. Все токсичные государства, – отмечает Антон Кучухидзе. – В свою очередь, Запад и его союзники, включая Украину, объединились вокруг демократических ценностей. И наша коалиция (свыше 50 государств) куда мощнее новой "оси зла". Так что в долгосрочной перспективе противостояние демократий и диктатуры закончится в нашу пользу. Жаль лишь, что жертв будет с каждым годом всё больше".

Мы точно подходим к созданию новой системы миропорядка

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что, когда мы используем термин "ось зла", понятно, что речь идет об определенном альянсе. Так или иначе, действия РФ, Ирана, ХАМАС воспринимаются как общие. Как некая командная игра против демократических стран.

"Я бы добавила сюда еще Беларусь, Северную Корею. При этом, пока ни о каких официальных союзах речи не идет. Лишь об условном партнерстве, – поясняет аналитик. – В свою очередь, демократический лагерь также консолидируется, создавая определенные альянсы, партнерские, коалиционные отношения. Это видно по формату "Рамштайн" касательно военной поддержки Украины. По двухсторонней помощи (Украина-США, Украина-Великобритания, Украина-ЕС и так далее). То есть, тут тоже можно говорить о командной игре против общего врага".

Вопрос в том, продолжает Александра Решмедилова, как именно играют команды. Просто помогая тем же Украине или Израилю. Или непосредственно вступая в противостояние с противником.

"Пока мы ощущаем партнерство, помощь. Но воюем сами. Что украинцы, что израильтяне. При этом что Украине, что Израилю приходится учитывать мнения партнеров", – подчеркивает эксперт.

На кону сейчас, напоминает она, очень большая помощь от США, но спикериада временно заморозила этот процесс.

И есть опасность перерастания конфликта локального в региональный, а то и глобальный", – предостерегает Александра Решмедилова. "Не исключаю, что необходимость принятия бюджета на новый финансовый год подтолкнет США к поиску компромиссной фигуре спикера Палаты представителей. Что ускорит получения помощи и Украиной, и Израилем. Следует также отслеживать места, где могут вспыхнуть новые конфликта. Это и Тайвань, и Корея, и ситуация между Арменией и Азербайджаном, которая может накалиться (многое тут зависит от позиции Турции). Ближний Восток также накален

Она отмечает, что линия противодействия между демократическим и авторитарным миром явно становится длиннее. Но одновременно вряд ли всё вспыхнет, считает аналитик. Скорее это будут некие точечные действия: одни конфликты будут вспыхивать, другие — затухать.

"Но мы точно подходим к созданию новой системы миропорядка. Вопрос лишь — смогут ли договориться страны из разных лагерей. Та же ковидная угроза продемонстрировала, что мир может объединяться, создавая какие-то общие правила. Но это не быстрый процесс. И может быть немало непростых моментов в переговорах", – резюмирует эксперт.

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