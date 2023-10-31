Какие сигналы скрывает в себе статья TIME о Зеленском и Украине: в чем главная угроза

Статья в американском журнале TIME, посвященная российско-украинской войне в целом и президенту Владимиру Зеленскому в частности, вызвала серьезный резонанс. В ней поднимается тема коррупции, в том числе в Минобороны, падение поддержки Украины со стороны партнеров, якобы имеющий место быть конфликт между украинскими политиками и военными. О чем говорит появление данной статьи именно сейчас? Что это за сигнал и кому? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В статье зашито очень много сигналов и требований

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко акцентирует, что эта статья в TIME – уже не первый сигнал Владимиру Зеленскому и его команде.

"Первые тревожные сигналы и критические публикации на Западе относительно Украины и ее лидера появились после Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года. Офис президента тогда списал их на происки врагов – мол, это публикации, проплаченные Россией, – отмечает эксперт. – Хотя мое личное общение с европейскими политиками и экспертами показывало: существует тенденция к критическому восприятию Зеленского. "Кем он себя возомнил? Он действительно думает, что является политиком мирового масштаба? Каким тоном он общается с нами?", — риторически спрашивал тогда один немецкий политик высокого ранга".

Далее, продолжает Константин Бондаренко, была довольно детская статья Майкла Деща "Трагедия Владимира Зеленского" во влиятельном американском издании Harpers, провальный визит в Румынию (не дали выступить в парламенте), более чем скромные результаты последнего "Рамштайна"…

"А еще – серия дипломатических провалов, – подчеркивает эксперт. – Зеленскому постоянно поступают сигналы от Запада. В прошлом году он получил большое количество авансов – в том числе имиджевых. Его "раскрутили" по всем правилам Голливуда, сделав из него политическую звезду и создав моду на Зеленского в мире. Но одновременно от него требовали результата – видимых побед. Зеленский в сознании западного обывателя и западных элит должен был превратиться в антипода Путина: положительный герой на фоне злодея. Но Зеленский начал перенимать худшие черты российской политической системы, создал деспотический авторитарный режим, не имеющий ничего общего с демократией, к тому же усугубленный коррупцией".

По словам Константина Бондаренко, параллельно Зеленский год не демонстрировал Западу убедительные победы на фронтах — только обещания контрнаступления.

"Год без результатов, но с десятками тысяч погибших (что мало волнует Запад) и с миллиардами потраченных средств (что волнует очень сильно). С августа США стали постепенно брать ситуацию в Украине под свой непосредственный контроль, лишая Зеленского и Ермака возможности влиять на те или иные процессы, – рассказывает эксперт. – И влияние США (а также превращение Украины в, по сути, зависимое государство) будет усиливаться. Статья TIME фактически дает понять: время авансов закончено. Зеленский больше не герой без страха и упрека, и отношение к нему со стороны западных элит будет определяться а) степенью его вменяемости и б) результативностью".

В статье, отмечает Константин Бондаренко, зашито очень много сигналов и требований (в том числе относительно радикальных перемен в окружении). Если же Зеленский их не услышит, то ему, по словам эксперта, могут напомнить старую историю: в 1928 году Сталин сказал Надежде Крупской: "Будешь выступать против генеральной линии партии — вдовой Ленина назначим Стасову". США неоднократно показывали, что они знают, как в той или иной стране назначить "вдову Ленина", констатирует руководитель Фонда "Украинская политика".

Статья явно не ко времени, учитывая трения вокруг выделения финансовой поддержки

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Статья TIME, которую я прочитал в оригинале, является достаточно сложной для украинского общества – в контексте восприятия того, что там написано. Там есть, как по мне, много преувеличений. И в контексте ситуации на фронте. И в контексте отношений президента с военными. Я отношусь к ней с достаточной долей скептицизма. Но при этом, она является отображением тех изменений, которые сейчас наблюдаются, прежде всего, в американском политикуме в контексте помощи Украине".

Обострилась двухпартийная борьба, напоминает эксперт. Снизился уровень поддержки Украины в целом в американском обществе. И данная статья, считает он, отображает нынешнюю повестку дня в США.

"Мне очень не нравится, как в статье описано, будто президент Украины принимает решения, которые ведут к плохим последствиям. Что вся команда якобы знает, что это – ошибочные шаги, но он никого не слушает. Такое впечатление, что присутствует некий не просто неправильный нарратив, но нечто, не соответствующее реалиям, – считает Максим Джигун. – Судя по общедоступной информации, достаточно плотной коммуникации президента с его командой, с обществом – проблем с восприятием действительность у украинской власти нет. Но американский читатель, американской политик, даже демократического направления, прочитав эту статью и увидев там множество тезисов, не красящих Украину, может задуматься – рационально ли продолжать поддержку?".

По словам политолога, подобные информационные материалы, с одной стороны, демонстрируют сложность и многогранность войны, но с другой — вмещают в себе немало деструктивных, опасных для Украины моментов. Влияя на настроения – как в США, так и в Украине.

"Статья явно не ко времени, учитывая трения вокруг выделения финансовой поддержки, учитывая осенне-зимний период, когда многие впадают в депрессию. А теперь всё это может обостриться", – предупреждает эксперт.

Он считает, что нам следует выходить на более тесное взаимодействие с США в политическом контексте.

"Буквально вчера Зеленский приветствовал в Киеве двухпартийную делегацию Конгресса США. Общался с отдельными депутатами. И это куда важнее для восприятия американским политикумом происходящего в Украине, нежели та или иная статья TIME, – акцентирует Максим Джигун. – Важно больше прямой коммуникации между представителями Демократической и Республиканской партий – и президентом Зеленским и его командой. Чтобы разрушать мифы, демонстрировать наш конструктивный подход к тому, как побеждать в войне. Это бы нивелировало материалы, говорящие об обратом".

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