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Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении: о чем пишут американские СМИ

"Некоторые" командиры на передовой начали саботировать приказы о наступлении, сообщил один из собеседников Time.

сегодня, 18:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Еще до зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины, рассказали помощники украинского президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале журнала Time .

Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении: о чем пишут американские СМИ

Контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

Автор материала не называет имен этих "помощников".


"По их словам, необходимо будет уволить по меньшей мере одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте", — говорится в материале.

Также один из "близких помощников" рассказал американскому журналисту, что "мы не двигаемся вперед". Потому что, по словам собеседника, "некоторые" командиры на передовой начали саботировать приказы о наступлении, даже когда они поступают непосредственно из Офиса президента.

"Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но таким образом мы не сможем выиграть войну", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будет с помощью Украины . Битва за пакет помощи (прежде всего Украине), который еще 20 октября пригласил в Конгресс президент США Джо Байден (около 106 млрд долларов, где для нашей страны предусмотрено 61,4 млрд, для Израиля – 14,3 млрд) продолжается. Новоизбранный спикер Палаты представителей республиканец (трампистского крыла) Майк Джонсон заявил, что запрос на финансирование Украины и Израиля должен быть разделен.

Экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан считает, что есть два варианта дальнейшего развития событий в Конгрессе. Первый – достижение договоренностей между республиканцами и демократами по графику принятия законопроектов (общих или раздельных) по поддержке Израиля и Украины. В том числе по суммам, которые намерены выделить. Тогда особых проблем не будет, разве что некоторые задержки (неделя-две), считает эксперт. Второй вариант – договоренностей достичь не удастся. И тогда возможны проблемы для всех.



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Источник: https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_term=world_ukraine&linkId=244889511
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