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Может ли Украина остаться без поддержки США и ЕС: какие риски

В целом вопрос поддержки Украины остается для Запада крайне важным, что видно по заявлениям многих топ-политиков США и Европы

сегодня, 14:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Поддержка Украины тормозится как со стороны США, так и со стороны ЕС. Новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагал Белый домЕвросоюз поставил нам менее трети из обещанного миллиона снарядовА премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его новоназначенный словацкий коллега Роберт Фицо публично призывают ЕС прекратить предоставлять Украине военную помощьКроме того, Венгрия блокирует выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины, а также не дает странам Евросоюза согласовать долгосрочное предоставление нашей стране 50 млрд евро. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли Украина может остаться без поддержки ведущих союзников? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Может ли Украина остаться без поддержки США и ЕС: какие риски

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Попытка разделить вопросы оказания помощи Израилю и Украине – опасный сигнал

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отмечает, что проблемы с поддержкой Украины, действительно, возникли и в США, и в ЕС. Но проблемы эти, акцентирует он, не являются чем-то непреодолимым.


"Новый спикер в Конгрессе США Майк Джонсон считается последовательным сторонником экс-президента Трампа и ранее неоднократно не голосовал за разнообразные программы помощи Украине. Однако, став спикером, он сделал довольно обнадеживающие для нас заявления, которые можно рассматривать как готовность к разговору касательно оказания поддержки Украине. Он критикует действия России, подчеркивает важность не допустить ее победы, но хочет и более тщательного контроля за той помощью, которую его страна выделяет Украине. Что вполне вписывается в логику республиканцев", – поясняет эксперт.

По его мнению, попытка разделить вопросы оказания помощи Израилю и Украине можно рассматривать как определенный опасный сигнал. Но речь тут, подчеркивает он, скорее не о блокировании помощи Украине в целом, а о затягивании рассмотрения этого вопроса.

"И хоть именно Конгресс владеет монополией на решение финансовых вопросов, но и там всё не так просто. Ведь кроме нижней палаты (Палата представителей, где большинство у республиканцев) есть и верхняя (Сенат, где большинство – за демократами). Любое решение требует согласованной позиции обеих палат, обеих партий. А это может быть предметом внутриполитического торга. В рамках которого поддержку оказания помощи Украине могут "обменять" на совместное голосование по другим вопросам. Существуют и другие механизмы, с помощью которых Администрации Байдена, при наличии желания, способна поддерживать Украину тем или иным способом. Так что спокойно следим за развитием событий, надеясь, что ситуация разрешится позитивно для нас", – говорит Петр Олещук.

Что касается помощи от ЕС, то те же задержки с поставками снарядов Украине связаны, по мнению политолога, не с отсутствием желания это делать, а с тем, что европейцы вынуждены переходить к новым условиям, к которым они оказались не готовы. В частности, в контексте резкого увеличения изготовления снарядов, вооружений и так далее.

"Долгое время Европа жила в реалиях, где не было места большим войнам. Разве что локальным конфликтам, причем где-то далеко, – отмечает Петр Олещук. – Считаю, что в ЕС вскоре наладят необходимые объемы производства, разгонят ВПК. Все уже понимают – и в контексте российско-украинской войны, и в ракурсе эскалации на Ближнем Востоке – что мирные годы прошли. И нас ожидает период военных конфликтов. К которым надо быть готовыми".

Второй момент – политический, продолжает эксперт. И он связан с позицией властей Венгрии и новых властей Словакии.

"Конечно, негативно, что у Орбана появился союзник – Фицо, мыслящий подобными пророссийскими критериямиНо, уверен, как ранее в ЕС находили возможность преодолевать "проблему Орбана", так найдут возможность разобраться и с "проблемой Фицо". Это может затормозить помощь Украине, но не более. В итоге всё завершится некими уступками со стороны ЕС для Венгрии и Словакии – после определенных торгов. При этом надо понимать, что обе эти страны сидят на дотациях из бюджета ЕС. И это – определенный рычаг влияния на них", – констатирует Петр Олещук.

Проблемы с поддержкой есть, но их можно решить

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко поделился следующим комментарием:

"Украина точно не останется без помощи своих главных союзников – США и Европы. С получением соответствующей поддержки у нас всегда были определенные сложности, которые мы, впрочем, всегда преодолевали".

В случае с ЕС – поведение Венгрии не является чем-то новым, считает эксперт, напоминая, что она так поступала всегда, шантажируя Евросоюз, чтобы получать некие преференции. Параллельно заигрывая с РФчтобы получить еще и оттуда некие "плюшки". То же самое в исполнении официального Будапешта видим и сейчас.

"При этом, Орбан требует ради разблокирования европейской помощи Украине изъять из списка международных "спонсоров войны" венгерский OTP Bank (что уже сделано), да еще и гарантировать, что он снова не окажется в этом "черном списке". Неудивительно, что даже внутри ЕС имеется серьезное раздражение такими играми венгерского премьераНедавно прозвучало довольно жесткое заявление глава дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, никто не заставляет Венгрию быть членом ЕСА это звоночек для Орбана и его неадекватных высказываний и действий. Ведь большинство венгров хотят оставаться в ЕС, понимая все плюсы этого", – поясняет Игорь Петренко.

Он подчеркивает, что сейчас ЕС старается действовать в отношении Венгрии больше кнутом, нежели пряником. В ход идет, к примеру, уменьшение финансирования данной страны из общего бюджета Евросоюза.

"Похоже, настал час истины для ЕС. Система принятия решений полным консенсусом явно не отвечает нынешним вызовам. Нужно что-то менять, переходя, к примеру, на принятие решений двумя третями голосов. Возможно, действия Орбана, а теперь и Фицо подстегнут ЕС к реформированию в лучшую сторону", – размышляет эксперт.

Что касается США, новый спикер Конгресса, являясь сторонником Трампа, действительно, делал ряд соответствующих заявлений, не приятных для Украины, напоминает Игорь Петренко. Но после своего избрания он высказал готовность к переговорам с Администрацией Байдена в вопросе предоставления Украине помощи, необходимой для отражения российской агрессии.

"Да, возможно, это не будет общий пакет с Израилем. Но помощь точно будет, – уверен эксперт. – Трамписты очень громкие, они имеют влияние. Но большинство республиканцев выступают за поддержку Украины, за жесткий отпор России. К тому же, если голосование будет затягиваться, у президента США есть возможность изыскивать средства из других источников, не зависящих от решений Конгресса".

По словам Игоря Петренко, Байден выступает фронтменом борьбы с автократиями, террором, подчеркивает важность лидерства США в данном вопросеИ для большинства американцев – это важный месседж. И те же республиканцы не могут этого не учитывать.

Эксперт констатирует:

"Проблемы с поддержкой есть. Над ними стоит работать нашим дипломатам всех уровней, учитывая внутриполитические процессы в разных странах. Но в целом вопрос поддержки Украины остается для Запада крайне важным. Что видно по заявлениям многих топ-политиков США и Европы. Они дают понять, что именно Украина сейчас защищает демократический мир как таковой".

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Источник: https://comments.ua/
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сегодня, 14:30

Об'єднання допомоги ізраїльським терористам і Україні нагадує схеми у нашій ВР. Коли у важливому законі опинялися корупційні правки до інших законів або пакетне голосування Царьова. Республіканці теж у юдеїв навчились? Обіцяють одне, а отримавши владу перевзуваються. Як там в Афганістані? Тоді контроль за фінансуванням США ще не було вигадано? Якщо ж був контроль як їм вдалось трильйон розпиляти? Чи то араби-іновірці, а юдеям можна вірити? Подвійні стандарти?


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