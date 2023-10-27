Может ли Украина остаться без поддержки США и ЕС: какие риски

Поддержка Украины тормозится как со стороны США, так и со стороны ЕС. Новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагал Белый дом. Евросоюз поставил нам менее трети из обещанного миллиона снарядов. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его новоназначенный словацкий коллега Роберт Фицо публично призывают ЕС прекратить предоставлять Украине военную помощь. Кроме того, Венгрия блокирует выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины, а также не дает странам Евросоюза согласовать долгосрочное предоставление нашей стране 50 млрд евро. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли Украина может остаться без поддержки ведущих союзников? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Попытка разделить вопросы оказания помощи Израилю и Украине – опасный сигнал

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отмечает, что проблемы с поддержкой Украины, действительно, возникли и в США, и в ЕС. Но проблемы эти, акцентирует он, не являются чем-то непреодолимым.

считается последовательным сторонником экс-президента Трампа и ранее неоднократно не голосовал за разнообразные программы помощи Украине. Однако, став спикером, он сделал довольно обнадеживающие для нас заявления , к оторые можно рассматривать как готовность к разговору касательно оказания поддержки Украине. Он критикует действия России, подчеркивает важность не допустить ее победы , но хочет и более тщательного контроля за той помощью, которую его страна выделяет Украине. Что вполне вписывается в логику республиканцев", – поясняет эксперт. "Новый спикер в Конгрессе США Майк Джонсон

По его мнению, попытка разделить вопросы оказания помощи Израилю и Украине можно рассматривать как определенный опасный сигнал. Но речь тут, подчеркивает он, скорее не о блокировании помощи Украине в целом, а о затягивании рассмотрения этого вопроса.

"И хоть именно Конгресс владеет монополией на решение финансовых вопросов, но и там всё не так просто. Ведь кроме нижней палаты (Палата представителей, где большинство у республиканцев) есть и верхняя (Сенат, где большинство – за демократами). Любое решение требует согласованной позиции обеих палат, обеих партий. А это может быть предметом внутриполитического торга. В рамках которого поддержку оказания помощи Украине могут "обменять" на совместное голосование по другим вопросам. Существуют и другие механизмы, с помощью которых Администрации Байдена, при наличии желания, способна поддерживать Украину тем или иным способом. Так что спокойно следим за развитием событий, надеясь, что ситуация разрешится позитивно для нас", – говорит Петр Олещук.

Что касается помощи от ЕС, то те же задержки с поставками снарядов Украине связаны, по мнению политолога, не с отсутствием желания это делать, а с тем, что европейцы вынуждены переходить к новым условиям, к которым они оказались не готовы. В частности, в контексте резкого увеличения изготовления снарядов, вооружений и так далее.

"Долгое время Европа жила в реалиях, где не было места большим войнам. Разве что локальным конфликтам, причем где-то далеко, – отмечает Петр Олещук. – Считаю, что в ЕС вскоре наладят необходимые объемы производства, разгонят ВПК. Все уже понимают – и в контексте российско-украинской войны, и в ракурсе эскалации на Ближнем Востоке – что мирные годы прошли. И нас ожидает период военных конфликтов. К которым надо быть готовыми".

Второй момент – политический, продолжает эксперт. И он связан с позицией властей Венгрии и новых властей Словакии.

Но, уверен, как ранее в ЕС находили возможность преодолевать "проблему Орбана", так найдут возможность разобраться и с "проблемой Фицо". Это может затормозить помощь Украине, но не более. В итоге всё завершится некими уступками со стороны ЕС для Венгрии и Словакии – после определенных торгов. При этом надо понимать, что обе эти страны сидят на дотациях из бюджета ЕС. И это – определенный рычаг влияния на них", – констатирует Петр Олещук. "Конечно, негативно, что у Орбана появился союзник – Фицо, мыслящий подобными пророссийскими критериями

Проблемы с поддержкой есть, но их можно решить

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко поделился следующим комментарием:

"Украина точно не останется без помощи своих главных союзников – США и Европы. С получением соответствующей поддержки у нас всегда были определенные сложности, которые мы, впрочем, всегда преодолевали".

В случае с ЕС – поведение Венгрии не является чем-то новым, считает эксперт, напоминая, что она так поступала всегда, шантажируя Евросоюз, чтобы получать некие преференции. Параллельно заигрывая с РФ, чтобы получить еще и оттуда некие "плюшки". То же самое в исполнении официального Будапешта видим и сейчас.

Недавно прозвучало довольно жесткое заявление глава дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, никто не заставляет Венгрию быть членом ЕС А это звоночек для Орбана и его неадекватных высказываний и действий. Ведь большинство венгров хотят оставаться в ЕС, понимая все плюсы этого", – поясняет Игорь Петренко. "При этом, Орбан требует ради разблокирования европейской помощи Украине изъять из списка международных "спонсоров войны" венгерский OTP Bank (что уже сделано), да еще и гарантировать, что он снова не окажется в этом "черном списке". Неудивительно, что даже внутри ЕС имеется серьезное раздражение такими играми венгерского премьера

Он подчеркивает, что сейчас ЕС старается действовать в отношении Венгрии больше кнутом, нежели пряником. В ход идет, к примеру, уменьшение финансирования данной страны из общего бюджета Евросоюза.

"Похоже, настал час истины для ЕС. Система принятия решений полным консенсусом явно не отвечает нынешним вызовам. Нужно что-то менять, переходя, к примеру, на принятие решений двумя третями голосов. Возможно, действия Орбана, а теперь и Фицо подстегнут ЕС к реформированию в лучшую сторону", – размышляет эксперт.

Что касается США, новый спикер Конгресса, являясь сторонником Трампа, действительно, делал ряд соответствующих заявлений, не приятных для Украины, напоминает Игорь Петренко. Но после своего избрания он высказал готовность к переговорам с Администрацией Байдена в вопросе предоставления Украине помощи, необходимой для отражения российской агрессии.

"Да, возможно, это не будет общий пакет с Израилем. Но помощь точно будет, – уверен эксперт. – Трамписты очень громкие, они имеют влияние. Но большинство республиканцев выступают за поддержку Украины, за жесткий отпор России. К тому же, если голосование будет затягиваться, у президента США есть возможность изыскивать средства из других источников, не зависящих от решений Конгресса".

По словам Игоря Петренко, Байден выступает фронтменом борьбы с автократиями, террором, подчеркивает важность лидерства США в данном вопросе. И для большинства американцев – это важный месседж. И те же республиканцы не могут этого не учитывать.

Эксперт констатирует:

"Проблемы с поддержкой есть. Над ними стоит работать нашим дипломатам всех уровней, учитывая внутриполитические процессы в разных странах. Но в целом вопрос поддержки Украины остается для Запада крайне важным. Что видно по заявлениям многих топ-политиков США и Европы. Они дают понять, что именно Украина сейчас защищает демократический мир как таковой".

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