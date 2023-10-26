В ЕС хотят превзойти КНДР: Литва призывает усилить поддержку Украины

У Евросоюза есть ресурсы для того, чтобы поставлять Украине больше артиллерийских снарядов, чем Северная Корея передает России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter (X) сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Министр напомнил, что Европейский Союз пообещал Украине 1 млн артиллерийских снарядов, однако в настоящее время было поставлено всего 300 тысяч. Между тем, Северная Корея поставила России 350 тысяч снарядов.

"У нас, безусловно, есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею. Мы должны прекратить застывать в свете фар, пока гибнут храбрые украинцы", — подчеркнул министр.

Между тем, "Bloomberg" сообщает, что обещания чиновников Европейского Союза о том, что Украина точно получит миллион артиллерийских снарядов до марта вряд ли будут выполнены. Вся проблема в том, что ЕС слишком долго "раскачивался" и тем серьезно отстает от графика поставок. Изначально планировалось, что украинскую армию вооружат за счет тех боеприпасов, которые уже есть на складах в странах Евросоюза. Затем планировалось, что поставки будут осуществляться через контракты о совместных закупках, параллельно должен был быть запущен механизм увеличения промышленных мощностей.

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