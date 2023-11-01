Главные ожидания от ноября: с какими вызовами столкнется Украина

Мы пережили сложный октябрь с усилением атак россиян по ряду направлений, неприятными для Украины внешнеполитическими моментами, периодическими внутренними скандалами. Издание "Комментарии" предложило экспертам спрогнозировать, чего и почему ожидать Украине в ноябре, учитывая октябрьские тенденции.

Ожидания от ноября для Украины. Фото из открытых источников

Тяжелые бои и потери на фронте, делают ситуацию слишком нестабильной

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким мнением:

Ведь битва за закон о финпомощи теперь попадает в предвыборные коллизии, как бы там кто не уверял в постоянной двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе". "Ноябрь обещает осложнения на фронтах в силу исчерпания финансовых ресурсов в Минобороны и сложной ситуацией с помощью со стороны США

Это же, продолжает эксперт, осложняет и экономические процессы в Украине, создает дополнительное давление на социальную сферу.

"Украину продолжат внутренне раскалывать новые разоблачения коррупции в государственных органах, и постоянное давление Банковой на местное самоуправление, – прогнозирует Владимир Цыбулько. – Не исключено, что именно в ноябре могут случиться первые акции протеста, несмотря на военное положение. Власти начинают резко терять контроль над ситуацией, а постоянные скандалы с самообогащением чиновников и неспособностью силовиков противодействовать мародерству госаппарата на фоне массового обнищания людей, к тому же тяжелые бои и потери на фронте, делают ситуацию слишком нестабильной".

Остается надеяться, что помощь США не остановится

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что на экономическом фронте никаких положительных изменений не предвидится.

"Мы видим усиление административного и налогового давления, продолжение блокировки накладных, – отмечает он. – Конфискация средств со счетов предприятий, "маски-шоу", в том числе с обысками в домах бизнесменов, набирают ход. Вал проверок нарастает. С ними уже ходят пожарные, трудовые инспекторы, Госпродпотребслужба. Давление на бизнес возрастает".

Что касается фронта, судя по тому, что военный Кабмин у нас так и не организовали, экономику на военные рельсы не перевели, улучшения вряд ли возможны. Скорее следует готовиться уходить в оборону, предупреждает эксперт.

дает понять, что Зеленскому уже не доверяют, что к нему скептически относятся как к верховному главнокомандующему. Все набросились на автора – журналиста Саймона Шустера. Позабыв, что он писал хвалебные статьи – и о нашей первой леди, и о главкоме Залужном, и о самом Зеленскому (который, кстати, наградил этого журналиста орденом). С моей точки зрения, Саймон Шустер объективно описал ситуацию. И тогда, когда Зеленский возглавил сопротивление широкомасштабной российской агрессии. И сейчас, когда коррупция, похоже, победила самого Зеленского ". "Из США новости тоже не очень хорошие, – отмечает он. – Статья, которая недавно вышла в TIME,

Американский Конгресс сейчас рассматривает помощь Украине, напоминает Павел Себастьянович. Была надежда, что она пойдет общим пакетом. Но республиканцы настаивают на разделении, на приеме в разных пакетах. И пока ситуация в подвешенном состоянии.

"Республиканцам не нравится, что Байден и Зеленский не предоставили стратегию победы. Американским налогоплательщикам и их представителям в Конгрессе хочется победы Украины над РФ. Они не против того, чтобы нам выделяли больше оружия, – уверен эксперт. – Но выделяли эффективно, а не дозированно, без внятной стратегии победы, как сейчас делают демократы. Именно в этом загвоздка. Именно об этом – требование республиканцев пояснить, как видит Администрация Байдена победу Украины. Надеемся, что помощь не остановится. Что она станет более качественной. Что меньше средств будет выделяться на коррумпированных украинских бюрократов, чиновников, а больше — на украинские вооруженные силы".

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