ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе: как проголосовала Украина

Резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе приняли в ООН. В ней не упоминалось о террористах ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Times of Israel".

ООН. Фото - из открытых источников

Резолюция ООН призывает прекратить боевые действия в секторе Газа, освободить всех заложников, защитить мирных жителей и гуманитарные организации, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор.

Сто двадцать стран проголосовали за резолюцию, представленную Иорданией, в то время, как только 14 проголосовали против, включая США, Австрию, Хорватию, Чехию, Венгрию, Израиль.

Сорок пять стран воздержались, включая Украину.

В документе не было никакого упоминания о террористической группировке ХАМАС. Канада выступила с инициативой добавить в резолюцию осуждение боевиков. Большинство членов выступили за такое предложение, но вот принять его не хватило голосов.

На резолюции ООН уже отреагировал Израиль. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что его страна не будет отказывать от своей главной цели – уничтожения ХАМАС, никакое международные призывы израильскую армию уже не остановят.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) всё еще не решилась начать полномасштабную операцию в Секторе Газа. Проводятся обстрелы, небольшие рейды, но анонсированной наземной операции, против которой выступили как противники, так и союзники Израиля, нет. Зато Россия уже не скрывается своей связи не только с Ираном, но и с ХАМАС, принимая в Москве их представителей. Что, понятно, вызывает раздражение у Израиля. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о том, что можно сказать о ближневосточном обострении на данный момент – и как ситуация, вероятно, станет развиваться дальше.







