РФ готовится использовать новую тактику удара: чем опасна "пауза" в обстрелах россиян

РФ делает запас ракет для дальнейшего обстрела городов Украины, в настоящее время продолжается "разведка" пусками ударных БПЛА.

РФ накапливает ракеты для обстрелов Украины осенью и зимой (фото из открытых источников)

Как рассказал во время эфира телемарафона эксперт по военным вопросам Алексей Гетьман, у захватчиков есть задача истощить ресурс украинского ПВО.

"Это разведка — где у нас мощная, а где — слабая противовоздушная оборона. Ну и попытка перегрузить... Прилетящие по 5-7 "Шахедов"... Да, могут пострадать, погибнуть люди... Но с военной точки зрения, это не является существенным повреждением. Цель — разведка, проверка способности нашей ПВО", — отмечает бывший военный.

По словам Гетьмана, такая "ракетная пауза – это не хорошо, а наоборот плохо".

Это значит, что они подготовили большое количество ракет. И, учитывая то, что они пытаются использовать новую тактику... Новой тактикой может быть не 5-7 ракет в одно место. Если сотня ракет будет направлена на 2-3 цели по 30 -40 ракет на цель вместе с "Шахедами", это будет очень мощная атака. Нам будет трудно отбиваться", — говорит военный эксперт.

Гетман допускает, что будущими целями захватнических ракетных атак могут быть даже АЭС.

Отметим, что Алексей Гетьман является украинским военным экспертом, майором ВСУ. Он – ветеран русско-украинской войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский пригрозил ответом , если РФ снова начнет бить по энергетическим объектам. Украина в 2022 году и Украина в 2023 – это две разные страны и, если российские войска снова начнут наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, ответ будет молниеносным. Такое заявление по результатам ежедневного селекторного совещания с силовиками, военными и правоохранителями сделал президент Украины Владимир Зеленский.

