Автор скандальной статьи Time год назад получил орден от Зеленского

Саймон Шустер – автор скандальной статьи в журнале Time. Именно он написал материал о Зеленском, о том, что некоторые из его окружения не верят в победу Украины, о проблеме коррупции в стране. Стало известно, что более года назад журналист получил орден "За заслуги" ІІІ степени. Соответствующий документ был опубликован на сайте президента в августе 2022 года.

Орден "За заслуги" (фото из открытых источников)

Шустер получил государственную награду в канун Дня независимости "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".

"Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени Шустера Саймона – корреспондента журнала "TIME", Соединенные Штаты Америки", – говорится в тексте документа, который подписал Владимир Зеленский.





Известно, что 30 октября авторитетное издание Time опубликовало обширную статью, посвященную президенту Зеленскому и текущей ситуации в российско-украинской войне. Автор статьи пишет о непростой ситуации на фронте, нехватке солдат в ВСУ, сокращении западной поддержки. В публикации говорится, что стороны лишились более 100 тысяч солдат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил TIME и Арестовичу. Зеленский в своем вечернем обращении ответил на критику в свой адрес, которую распространил журнал TIME и подхватили в Украине, в частности экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил всех, кто "не выгорел, кто верит в Украину так же, как 24 февраля, и так же сражается ради Украины, кто заботится об Украине".

