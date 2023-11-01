logo

BTC/USD

34407.52

ETH/USD

1796.43

LTC/USD

67.01

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Германия Автор скандальной статьи Time год назад получил орден от Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Автор скандальной статьи Time год назад получил орден от Зеленского

Саймон Шустер не в первый раз снимал материал об Украине

сегодня, 17:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Саймон Шустер – автор скандальной статьи в журнале Time. Именно он написал материал о Зеленском, о том, что некоторые из его окружения не верят в победу Украины, о проблеме коррупции в стране. Стало известно, что более года назад журналист получил орден "За заслуги" ІІІ степени. Соответствующий документ был опубликован на сайте президента в августе 2022 года.

Автор скандальной статьи Time год назад получил орден от Зеленского

Орден "За заслуги" (фото из открытых источников)

Шустер получил государственную награду в канун Дня независимости "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".


"Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени Шустера Саймона – корреспондента журнала "TIME", Соединенные Штаты Америки", – говорится в тексте документа, который подписал Владимир Зеленский.

Автор скандальной статьи Time год назад получил орден от Зеленского - фото 2

Известно, что 30 октября авторитетное издание Time опубликовало обширную статью, посвященную президенту Зеленскому и текущей ситуации в российско-украинской войне. Автор статьи пишет о непростой ситуации на фронте, нехватке солдат в ВСУ, сокращении западной поддержки. В публикации говорится, что стороны лишились более 100 тысяч солдат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил TIME и Арестовичу. Зеленский в своем вечернем обращении ответил на критику в свой адрес, которую распространил журнал TIME и подхватили в Украине, в частности экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил всех, кто "не выгорел, кто верит в Украину так же, как 24 февраля, и так же сражается ради Украины, кто заботится об Украине".
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!