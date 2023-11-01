Зубов дракона невозможно сосчитать: СМИ узнали, к чему россияне готовятся на фронте

Российские захватчики продолжают укреплять свою линию обороны на временно оккупированных территориях Украины. Россияне также сооружают так называемые "зубы дракона" по периметру фронта. Этот процесс практически не прекращаются, Россия сооружает все новые и новые инженерные конструкции, что делает продвижение украинских войск очень проблематичным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bild".

Войска РФ наращивают свою линию обороны в Украине

Издание отмечает, россияне намерены удержать под своим контролем всю захваченную территорию. И именно поэтому наращивают укрепления по всему периметру линии фронта в Украине.

СМИ предполагает, что такие оборонительные участки могут представлять проблему для ВСУ, которые все еще продолжают контрнаступательные операции.

"Россияне продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать", — отметил журналист Юлиан Репке в своем репортаже.

Подобные конструкции из бетона, говорится в статье, являются преградой для военной техники, в том числе переданной ВСУ западными странами в рамках оборонной помощи.

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