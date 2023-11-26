Нардепка призвала Залужного подать в отставку: не может дать план на 2024 год

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Slava Kot
Народная депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за несостоятельности предоставить план замысла действий на 2024 год.
Безуглая призвала Залужного подать в отставку. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая утверждает, что Валерий Залужный не предложил план действий на следующий год. Народная депутатка рассказывает, что поставила серию вопросов главнокомандующему: "Что с учебой? Что с ротациями? Как вы видите войну? Почему создают бригады, а не доукомплектовывают существующие".
Безуглая также указала, что в 2024 году не заложена покупка турникетов. По ее словам, один погибший военнослужащий стоит Украине 15 млн, тогда как турникет в несколько раз меньше. Кроме того, нардепка указывает на присутствие трагедии из-за гибели солдат. В итоге Безуглая призвала отставки Валерия Залужного
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