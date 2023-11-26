Нардепка призвала Залужного подать в отставку: не может дать план на 2024 год

Народная депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за несостоятельности предоставить план замысла действий на 2024 год.



Безуглая призвала Залужного подать в отставку. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая утверждает, что Валерий Залужный не предложил план действий на следующий год. Народная депутатка рассказывает, что поставила серию вопросов главнокомандующему: "Что с учебой? Что с ротациями? Как вы видите войну? Почему создают бригады, а не доукомплектовывают существующие".

"Главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц", — пишет Безуглая в Facebook

Безуглая также указала, что в 2024 году не заложена покупка турникетов. По ее словам, один погибший военнослужащий стоит Украине 15 млн, тогда как турникет в несколько раз меньше. Кроме того, нардепка указывает на присутствие трагедии из-за гибели солдат. В итоге Безуглая призвала отставки Валерия Залужного

"Если военное руководство не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без предложения по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно пойти", — пишет Марьяна Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, сколько украинцев верят в конфликт между Зеленским и Залужным.

Также "Комментарии" писали об американском миллиардере Илоне Маске, который резко раскритиковал президента Зеленского назвав его мясником. Однако Маск похвалил Залужного, указав, что главнокомандующий ВСУ трезво смотрит на ситуацию.