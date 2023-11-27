О чем говорит выпад Безуглой в адрес Залужного: к чему может привести ситуация

Народный депутат (фракция "Слуга народа"), зампредседателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала к отставке главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Якобы за то, что он не предоставил план замысла действий ВСУ на 2024 год. Действия Безуглой вызвали массу критики в соцсетях, в том числе со стороны военных. О чем говорят заявления Безуглой? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Не стоит вестись на информационные провокации

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:

"Неприемлемо, когда некоторые нардепы пытаются дискредитировать наших генералов и ВСУ в целом. Поверьте, военные этого не потерпят! ВСУ – это одна большая семья. За своих мы – горой. Человек в форме – твой побратим. А Залужного не зря кличут Атаманом… Между тем, именно наши политики развалили украинскую армию за 30 лет независимости. Они спокойно смотрели (а порой и принимали участие) как распродаются ракеты, самолеты, как что-то режется на металл, как уничтожаются ракетные программы".

Эксперт обращает внимание, что лишь недавно мы начали производить дроны. Но их явно мало, если сравнивать с тем производством, что запустила и запускает Россия. Не говоря уж о производстве боеприпасов, стрелкового вооружения, ракет и так далее. Патронный завод нужно было строить давным-давно, акцентирует Михаил Макарук.

"Где госконтракты на производство необходимых армии легковых авто? Чтоб не волонтеры нас этим снабжали, а государство. Десятками тысяч. При огромном запросе украинских силовых структур (Госпогранслжубы, всех родов войск ВСУ, СБУ, Нацполиции) на новые авто, у нас почему-то так и не построен соответствующий завод. А ведь инвесторы пошли бы на это. Есть спрос. Появились бы новые рабочие места. Но этого нет. И нардепы почему-то этим не озабочены, – отмечет эксперт. – В то же время, надо понимать следующее… Как бы нам тяжело не было – мы не отступим назад. Мы защищаем свои дома, свою любимых, свою землю. Но мы хотим знать, что в тылу всё спокойно. Потому – не ведитесь на информационные провокации! Перепроверяйте источники. Не качайте страну. Обеспечьте нам надежный тыл. Враг вскоре начнет мощно бить ракетами. Россияне не просто так их копили. Не игнорирует сигналы воздушной тревоги! Спокойствие в нашем тылу – залог наших успешных действий на фронте".

Залужный стал неудобной для Банковой фигурой

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что выпады представителей партии власти в адрес Залужного связаны с политической борьбой.

Именно поэтому Безуглая, то вспоминает об алкоголизме в рядах вооруженных сил, то о диссертации, которую защищает Залужный в Одесской юракадемии, где до сих пор руководит небезызвестный Кивалов. Теперь вот – новый выпад", – отмечает эксперт. "Понятна надуманность обвинения со стороны Безуглой. Главком ВСУ не предоставлял какого-то плана и в прошлом году (ситуация ведь в динамике), никаких претензий не было. Но… С одной стороны – есть группа военных и околовоенных политиков, которых команда Залужного отодвинула от рычагов управления военно-политической ситуацией и те недовольны. С другой стороны – продолжаются трения между политическим и военным руководством нашей страны

По его мнению, происходит системная, последовательная атака. Руслан Бортник напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью The Sun призвал Залужного и военных в целом не заниматься политикой.

А политики продолжают говорить о необходимости продолжения наступления с целью деоккупации территорий. Уже произошли отставки ряда генералов, в том числе руководителя Сил спецопераций. Ну, а нынешние заявления Безуглой ложатся в общий тренд. В попытку (с точки зрения политиков) поставить военных на место, неким образом дискредитировать того же Залужного, что не позволило бы ему эффективно бороться за, к примеру, президентский пост на следующих выборах. А главком является потенциально конкурентной в этом смысле фигурой", – поясняет Руслан Бортник. "Продолжается дискуссия, в том числе грязными методами, о стратегии ведения войны. Когда военные настаивают на необходимости перехода к стратегической обороне, говорят об отсутствии ресурсов, необходимых для реальных прорывов на линии фронта и победы в войне

В то же время, продолжает он, заявления представителя президента в парламенте Федора Вениславского, что такие высказывания нардепа Безуглой в условиях военного положения являются недопустимыми (особенно, учитывая, что она является членом Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки), демонстрируют разброд мнений в самой команде власти.

"Там есть люди, ориентированные на Залужного и военных. И в рядах таких политиков зреет мнение, что власть в будущем стоит отдать именно военным. А есть те, кто уже сейчас пытается "заминировать" политическое поле для Залужного. Чтоб если (когда) он пойдет на выборы, он подрывался на этих "кандидатских у Кивалова", "отсутствии плана" и так далее", – отмечает политолог.

По его мнению, в Офисе президента явно идет диалог касательно будущего Залужного: увольнять/не увольнять, переводить/не переводить на другую должность.

стал неудобной для Банковой фигурой. Он демонстрирует высокую независимость. А его популярность и влияние на данный момент сопоставимы в Украине с президентскими", – констатирует Руслан Бортник. "Нет сомнений, что Залужный с его особой, отдельной, явно несогласованной с ОП позицией, ярко выраженной в публикации The Economist

Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли конфликт между Зеленским и Залужным: чем вызваны недавние заявления президента.



