Зеленский сделал предупреждение для военных: это будет очень большая ошибка

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что военным не следует идти в политику, ведь это будет большой ошибкой. По словам Зеленского, разные политические силы захотят воспользоваться авторитетом украинских военных для своих целей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского для издания The Sun.



Зеленский призвал военных не идти в политику. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский привел пример 2014, указывая, что тогда среди политических партий было много военных.

"Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звезд войны, и я считаю, что это была очень большая ошибка", – говорит Зеленский.

В сегодняшней ситуации президент Украины видит, что, если военный захочет заниматься политикой, он не сможет выполнять необходимые задачи на войне.

"Если военный решил заниматься политикой, то это его право, тогда он должен идти в политику, и тогда ему не до войны. Если ты руководишь войной, думая, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный. Я считаю, что это огромная ошибка", — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский указал, что солдаты-политики могут потерять понимание иерархии, что в условиях войны приведет к потере национального единства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, в каких странах Путин собирается начать новую войну.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского мясником, а также описал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.