Есть ли конфликт между Зеленским и Залужным: чем вызваны недавние заявления президента

В ноябре усилились слухи о трениях между высшим политическим и военным руководством Украины. Согласно опросу Active Group, более 77% украинцев слышали о возможной конфликтной ситуации между президентом и главнокомандующим ВСУ. Предшествовали этому откровения главкома ВСУ генерала Валерия Залужного журналу The Economist, которые пришлись не по нраву Офису президента. Затем тема неоднократно всплывала в зарубежных медиа и не только. В конце концов, президент, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский в недавнем интервью The Sun отреагировал на происходящее. Он подчеркнул, что, если военный захочет сейчас заниматься политикой, он не сможет выполнять необходимые задачи на войне. Как думаете, существует ли конфликт между Зеленским и Залужным? Если да – как событие могут развиваться дальше? Если нет – почему так активно раздувается эта тема? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото из открытых источников

План летнего контрнаступления оказался не до конца выполненным

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Тема конфликта между Зеленским и Залужным, прежде всего, подогоревается россиянами. Но ее подыгрывают и некоторые наши политики, в основном из политсилы экс-президента Порошенко. Выступая тут или как полезные идиоты, или даже по некой договоренности с россиянами".

Все эти подогревы точно не в интересах Украины, уверена эксперт.

При этом нет выхода к Азовскому морю с перерезанием вражеского сухопутного коридор в Крым, о чем изначально говорилось. И, наверное, президент имеет право быть недовольным, раз не исполнены те планы, которые, вероятно, обсуждались", – считает Татьяна Попова. "Что касается вероятных трений между Зеленским и Залужным, они, вероятно, имеются. Простой пример. Президент как верховный главнокомандующий дает задание освободить украинские территории. Залужный как главком должен предоставить план таких действий. Судя по всему, план летнего контрнаступления оказался не до конца выполненным. Мы видим хорошие для Украины продвижения на Черном море, на Херсонском направлении

С другой стороны, продолжает она, это недовольство не так велико, что менять Залужного.

По мнению эксперта, статья Залужного, опубликованная в The Economist, была скорее обращена к западным политикам. Чтобы подвинуть их к передаче Украине более высокотехнологичных вооружений.

по возвращении заявил, что США ожидают от украинских военачальников новых планов, нацеленных на победу. Думаю, Залужный и весь Генштаб сейчас эти планы и готовят". "Нельзя победить, борясь одинаковыми технологиями с врагами, обладающим куда более мощным ресурсом, в том числе, человеческим. На этом акцентировал Залужный. На необходимости получения нами более дальнобойных ракет, артиллерии, более современных дронов и так далее. Чтобы переломить ход войны. Я именно так понимаю эту статью, – призналась Татьяна Попова. – Кстати, глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший Украину 20 ноября

Есть ревность со стороны Зеленского в адрес Залужного

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что нет конфликта между Зеленским и Залужным. Конфликт, поясняет он, предусматривает две стороны, с обратной реакцией.

"А со стороны Залужного нет обратной реакции на выпады со стороны Зеленского и его Офиса. Так что это скорее не конфликт, а в определенной мере – ревность со стороны Зеленского в адрес Залужного. Попытка показать, что он, Зеленский, лучше. Во всём. Какая-то болезненная реакция. То, что в последнее время наговорил президент, представители его Офиса, партии в адрес военных — лишний раз это подчеркивает", – отмечает эксперт.

По его мнению, в недавней статье TIME была дана четкая картина того, что происходит в команде Зеленского. Что из себя представляет он сам.

Не менее говорящим, акцентирует Виталий Бала, стало и недавнее интервью Зеленского британскому таблоиду The Sun, где он прошелся по военному руководству, якобы занимающемуся политикой.

"Мне кажется, это переходит все этичные нормы, – говорит эксперт. – Показательно и то, что интервью давалось именно The Sun. Это желтая, бульварная пресса. Да, она издается большим тиражом, предоставляет бесплатный доступ к своим материалам на сайте. Но это издание не назовешь серьезным. И, когда глава воюющего государства дает интервью такого рода изданию, да еще и пытается (не имея никакого армейского опыта) как-то критиковать военное руководство, которое реально воюет, это уже за гранью... Какой-то комплекс Наполеона".

Залужный, другие наши боевые генералы, не рвутся в политику, уверен Виталий Бала. Им не до того.

"Но Зеленский несет именно эти глупости, которые прочтет теперь малообразованная аудитория The Sun, гонящаяся за эмоциями (не подкрепленными фактами), "сенсациями" и всякого рода "разоблачениями". Похоже, именно такая аудитория – комфортна для Зеленского. Констатируя: нет конфликта в его классическом виде, есть зависть, ревность Зеленского к популярности Залужного. Потому президент и его команда в последние несколько недель откровенно начали "поход" на главкома и некоторых других генералов. И это очень плохо", – заключает эксперт.

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