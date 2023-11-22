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В России уже истерят из-за продвижения ВСУ на левом берегу Днепра

Шойгу пытается успокоить российскую общественность, уверяя, что оккупанты останавливают продвижение ВСУ на Херсонщине

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей
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Министерство обороны России и российские чиновники пытаются унять российскую истерику вокруг украинских операций на левом берегу Херсонской области. Ведь украинские силы не только не удается выбить из ранее занятых позиций. Но и остановить их продвижение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В России уже истерят из-за продвижения ВСУ на левом берегу Днепра

ВСУ. Фото: из открытых источников

По информации военных аналитиков, министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны России 21 ноября и заявил, что российские войска препятствовали всем попыткам Украины провести успешные "десантные операции на херсонском направлении". 


Далее Шойгу заявил, что российские войска наносят "колоссальные" потери украинским силам.

Американские аналитики предполагают, что заявление Шойгу, скорее всего, является попыткой уменьшить обеспокоенность некоторых российских военных блогеров относительно неспособности России решительно отразить украинские атаки на восточном берегу Днепра, но вряд ли успокоит нарекания, которые увеличиваются в российском информационном пространстве.

Российские военкоры продолжают признавать украинское присутствие на восточном берегу Херсонской области и жалуются, что российские войска не в состоянии подавить украинские операции в этом районе.

По информации военных аналитиков, похоже, что военные блогеры не реагируют на заявления Шойгу, и ISW не наблюдает никаких значительных изменений в Херсонской области, которые могли бы вызвать эти жалобы. В то же время, украинские силы продолжали операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись 21 ноября.

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