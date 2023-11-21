РФ имитирует большое наступление: чего ожидать от оккупантов и где может быть горячо

Обстановка на фронте хоть и непростая, но не патовая. Как сообщают в Генштабе, ВСУ контролируют ситуацию практически по всей линии фронта. Самое горячей точкой продолжает оставаться район Авдеевки. Какие задачи сейчас преследуют оккупанты? Когда стоит ожидать нового массированного наступления? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Продолжается концентрация сил для очередной волны наступления

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Телеграмм заявил, что ближе ко второй половине ноября российское командование попыталось показать, что Россия наступает по всей линии фронта. Хоть на самом деле это не так. Действительно серьезная ситуация лишь на нескольких участках фронта.

"Наиболее опасной зоной их наступления была, есть и остаётся Авдеевка. На остальных участках не легче, но там несколько иная функциональная ситуация у врага", — рассказал эксперт.

Александр Коваленко отметил, в районе Авдеевки оккупанты пытаются расползаться по левой стороне от железной дороги, не имея возможности основательно закрепиться по праву сторону.

"Вся линия боестолкновений оживилась в последние недели и интенсивность действий катализируется командованием российских войск в попытке прощупать слабое место в обороне Сил обороны Украины и преподнести успех на этой локации как некую победу, эпическое достижение", — считает Коваленко.

По его мнению, российская разведка не до конца понимает, на что реально сегодня способны украинские войска, они опасаются острых контратак ВСУ. При этом, как минимум до начала нового года россияне не снизят интенсивность атак. Давление будет продолжаться.

Россия настроена завершить войну именно в 2024-м

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в интервью порталу "Комментарии" заявил, что ситуация очень похожа на то, что Россия настроена завершить войну именно в 2024-м. В Кремле понимают, что ресурсно они не вытянут, считает эксперт. За спиной РФ, в отличие от Украины, нет США и европейских союзников, готовы поддерживать до победного конца, поясняет он.

"Потому я ожидаю, что после предсказуемой мартовской победы Путина на выборах, нас ожидает новая серия мобилизации в РФ, а также попытка очередного массированного наступления агрессора. Нам придется сложно. Но, как известно, самая темная часть ночи – перед рассветом", – высказался Николай Мельник.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят процессы внутри США: что нужно делать Украине для продолжения поддержки.



