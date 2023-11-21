Сколько украинцев верит в конфликт между Зеленским и Залужным

Западные СМИ несколько раз публиковали материалы, в которых указывали на возможный конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Active Group провела социологическое исследование и определила, сколько украинцев верят в конфликт Зеленского и Залужного.



Конфликт между Залужным и Зеленским. Фото из открытых источников

Согласно опросам Active Group, более 77% украинцев слышали о возможной конфликтной ситуации между президентом и главнокомандующим ВСУ. Из них 13,7% опрошенных считают, что значительный конфликт между президентом и генералом существует.

59,3% украинцев считают, что конфликт между Зеленским и Залужным мог быть, однако только по техническим вопросам. А 27,1% опрошенных указали, что конфликта между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ совсем нет.

Просмотреть результаты социологического исследования относительно мнения украинцев о существовании конфликта Зеленского и Залужного можно ниже:





Ситуацию с возможным конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным прокомментировал советник ОП Михаил Подоляк.

"Зеленский – его прямой начальник, конфликта не может быть по определению", – объяснил ситуацию Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об интервью Владимира Зеленского в котором он предупредил генералов, что вмешательство в политику ставит под угрозу национальное единство. По словам Зеленского, если военные хотят идти в политику, это их право, однако тогда они не смогут профессионально выполнять свои обязанности на службе. Президент считает это большой ошибкой.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который подверг критике Владимира Зеленского назвав его мясником и сравнил с генералом Залужным.