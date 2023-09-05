Что происходит с ООН и странами-партнерами: почему такое отношение к войне в Украине

ООН и НАТО продолжают неприятно удивлять. Так, в ООН заявили, что "не имеют достаточно доказательств" для признания геноцида в Украине со стороны РФ. Ну, а страны НАТО продолжают тормозить поставки необходимых Украины вооружений (та же Германия – ракет Taurus, а США – ATACMS), а также упорно "не замечать", что российские дроны взрываются на их территории. Как делает Румыния, откровенно закрывая глаза на явные факты. Почему международные структуры и отдельные страны ведут себя подобным образом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

ООН и НАТО. Фото: из открытых источников

Украине будут предоставлять разные виды вооружения лишь по мере эскалации

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса, комментируя заявления ООН о невозможности на данный момент признать происходящее в нашей стране геноцидом, призывает понимать, что у данной организации есть свои процедуры, свои алгоритмы – как проводить подобные исследования, собирать информацию. В основном это – открытые источники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Полученную информацию нужно обязательно подтвердить, а тут многое упирается в доступ к территориям, где это самое подтверждение должно происходить. Например, если речь идет о внесудебных убийствах, то какая-то следственная группа должна прибыть на место. И проверить – правда это или нет. Доступ же сейчас ограничен практически везде. Поэтому идут такие заявления. Ничего доказать объективно нельзя, если следовать чисто протоколам и процедурам", – поясняет эксперт.

Он предполагает, что до конца войны никаких четких данных и отчетов мы не увидим и не услышим.

Торможение же с поставками нам дальнобойных ракет вписывается, по словам Илии Кусы, в логику наших западных партнеров, сделавших ставку на контролируемую эскалацию конфликта. Ее описал еще в начале широкомасштабной войны глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Суть в том, чтобы предоставлять Украине разные виды вооружения по мере эскалации. Так, чтобы это было управляемое повышение ставок.

"Дать всё в один день – и будь, что будет – это не подход, который используют наши союзники. Поэтому мы будем получать виды вооружений по мере того, как это посчитают нужным на Западе, – поясняет эксперт. – Проблема в том, Украина критически зависит от таких поставок извне. И получается, что наши союзники, по большому счету, управляют войной в том плане, что у них – рычаги контроля над объемами и таймингом поставок. Поэтому дело не столько в Германии или США, а в том, что нет единого коллективного решения НАТО по поводу поставок тех же дальнобойных ракет".

Ну, а что касается нежелания Румынии резко реагировать на падение на ее территории российского дрона-камикадзе — тут своя логика, считает Илия Куса.

Там тоже сперва всё было непонятно, имелись два противоположных мнения. И хоть детали происшествия до конца неизвестны, но инцидент, вроде как, был исчерпан. Не в нашу пользу. Так что, – констатирует эксперт, – в данной ситуации я бы не спешил с выводами. Хоть нет сомнений, что соседние с нами европейские страны не хотят втягиваться в войну. Это естественное желание, которое гармонизирует с уже названной логикой нашей западных союзников — управляемой эскалацией и локализацией (не выход за пределы Украины) войны". "При этом, мы же не можем утверждать, правду говорят украинский МИД или румынский. У меня как у аналитика нет индикаторов, которые показывают, что та или иная сторона врет. И мы не знаем, закрывают ли румыны глаза на очевидные факты. Как и то — так ли очевидны эти факты. Это напоминает историю с падением ракеты в Польше осенью прошлого года

Есть явное нежелание развязать Третью мировую войну

Политолог Дмитрий Воронков акцентирует, что ООН давно показала себя как неэффективная организация.

"Следует, как минимум, менять устав, как максимум – запускать структурную реформу, возможно и реорганизацию. Ненормально, когда страна-агрессор – РФ – является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето. Можно, к примеру, задействовать квотное голосование, чтобы можно было исключать страну — либо из Совбеза ООН, либо вообще из ООН, – считает эксперт. – Ну, а реформа ООН — вопрос будущего, причем локомотивом тут должны выступать, к примеру, США и Великобритания".

Что касается торможения поставок вооружения Украины странами НАТО, это – классическая бюрократия, отмечает Дмитрий Воронков. Альянс в силу большого количества стран, которые в него входят (31 после включения туда Финляндии), а также того, что решения принимаются консенсусом, имеет немало сложностей, поясняет он. Это если говорить о блоке. А так — у каждой страны есть еще и свои внутренние и внешние моменты, которые она должна учитывать.

"Те же немцы всегда очень медленно шевелились с поставками нам всего необходимого. Вот и с ракетами — та же ситуация", – поясняет Дмитрий Воронков.

Ну, а нежелание жестко реагировать на падение обломков российской ракеты на территорию стран НАТО (как было с Польшей) или дронов (как на днях случилось с Румынией) тоже объяснимо, уверен он.

"Есть явное нежелание развязать Третью мировую войну (которая вполне может стать ядерной), – подчеркивает политолог. – При этом, явно есть "красные линии", за которые РФ не дадут перейти. И если ее ракеты (или их обломки) и дроны будут чаще падать на территории стран НАТО, чаша терпения может переполниться. Потому такие случаи — скорее исключение, чем правило. Думаю, РФ тоже всё понимает".

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ готовятся отражать наступление россиян: в Минобороны назвали направление.



