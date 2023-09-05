Что происходит с ООН и странами-партнерами: почему такое отношение к войне в Украине

ООН и НАТО продолжают неприятно удивлять. Так, в ООН заявили, что "не имеют достаточно доказательств" для признания геноцида в Украине со стороны РФ. Ну, а страны НАТО продолжают тормозить поставки необходимых Украины вооружений (та же Германия – ракет Taurus, а США – ATACMS), а также упорно "не замечать", что российские дроны взрываются на их территории. Как делает Румыния, откровенно закрывая глаза на явные факты. Почему международные структуры и отдельные страны ведут себя подобным образом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
ООН и НАТО. Фото: из открытых источников
Украине будут предоставлять разные виды вооружения лишь по мере эскалации
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса, комментируя заявления ООН о невозможности на данный момент признать происходящее в нашей стране геноцидом, призывает понимать, что у данной организации есть свои процедуры, свои алгоритмы – как проводить подобные исследования, собирать информацию. В основном это – открытые источники.
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"Полученную информацию нужно обязательно подтвердить, а тут многое упирается в доступ к территориям, где это самое подтверждение должно происходить. Например, если речь идет о внесудебных убийствах, то какая-то следственная группа должна прибыть на место. И проверить – правда это или нет. Доступ же сейчас ограничен практически везде. Поэтому идут такие заявления. Ничего доказать объективно нельзя, если следовать чисто протоколам и процедурам", – поясняет эксперт.
Он предполагает, что до конца войны никаких четких данных и отчетов мы не увидим и не услышим.
Торможение же с поставками нам дальнобойных ракет вписывается, по словам Илии Кусы, в логику наших западных партнеров, сделавших ставку на контролируемую эскалацию конфликта. Ее описал еще в начале широкомасштабной войны глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Суть в том, чтобы предоставлять Украине разные виды вооружения по мере эскалации. Так, чтобы это было управляемое повышение ставок.
"Дать всё в один день – и будь, что будет – это не подход, который используют наши союзники. Поэтому мы будем получать виды вооружений по мере того, как это посчитают нужным на Западе, – поясняет эксперт. – Проблема в том, Украина критически зависит от таких поставок извне. И получается, что наши союзники, по большому счету, управляют войной в том плане, что у них – рычаги контроля над объемами и таймингом поставок. Поэтому дело не столько в Германии или США, а в том, что нет единого коллективного решения НАТО по поводу поставок тех же дальнобойных ракет".
Ну, а что касается нежелания Румынии резко реагировать на падение на ее территории российского дрона-камикадзе — тут своя логика, считает Илия Куса.
"При этом, мы же не можем утверждать, правду говорят украинский МИД или румынский. У меня как у аналитика нет индикаторов, которые показывают, что та или иная сторона врет. И мы не знаем, закрывают ли румыны глаза на очевидные факты. Как и то — так ли очевидны эти факты. Это напоминает историю с падением ракеты в Польше осенью прошлого года
. Там тоже сперва всё было непонятно, имелись два противоположных мнения. И хоть детали происшествия до конца неизвестны, но инцидент, вроде как, был исчерпан. Не в нашу пользу. Так что, – констатирует эксперт, – в данной ситуации я бы не спешил с выводами. Хоть нет сомнений, что соседние с нами европейские страны не хотят втягиваться в войну. Это естественное желание, которое гармонизирует с уже названной логикой нашей западных союзников — управляемой эскалацией и локализацией (не выход за пределы Украины) войны".
Есть явное нежелание развязать Третью мировую войну
Политолог Дмитрий Воронков акцентирует, что ООН давно показала себя как неэффективная организация.
"Следует, как минимум, менять устав, как максимум – запускать структурную реформу, возможно и реорганизацию. Ненормально, когда страна-агрессор – РФ – является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето. Можно, к примеру, задействовать квотное голосование, чтобы можно было исключать страну — либо из Совбеза ООН, либо вообще из ООН, – считает эксперт. – Ну, а реформа ООН — вопрос будущего, причем локомотивом тут должны выступать, к примеру, США и Великобритания".
Что касается торможения поставок вооружения Украины странами НАТО, это – классическая бюрократия, отмечает Дмитрий Воронков. Альянс в силу большого количества стран, которые в него входят (31 после включения туда Финляндии), а также того, что решения принимаются консенсусом, имеет немало сложностей, поясняет он. Это если говорить о блоке. А так — у каждой страны есть еще и свои внутренние и внешние моменты, которые она должна учитывать.
"Те же немцы всегда очень медленно шевелились с поставками нам всего необходимого. Вот и с ракетами — та же ситуация", – поясняет Дмитрий Воронков.
Ну, а нежелание жестко реагировать на падение обломков российской ракеты на территорию стран НАТО (как было с Польшей) или дронов (как на днях случилось с Румынией) тоже объяснимо, уверен он.
"Есть явное нежелание развязать Третью мировую войну (которая вполне может стать ядерной), – подчеркивает политолог. – При этом, явно есть "красные линии", за которые РФ не дадут перейти. И если ее ракеты (или их обломки) и дроны будут чаще падать на территории стран НАТО, чаша терпения может переполниться. Потому такие случаи — скорее исключение, чем правило. Думаю, РФ тоже всё понимает".
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