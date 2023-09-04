В Германии рассказали, из-за кого поставки Taurus Украине снова откладываются

Канцлер Германии Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто до сих пор категорически против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Поставки Taurus Украине. Фото: из открытых источников

При этом глава комитета Бундестага по вопросам обороны подчеркнула, что это безответственная позиция на фоне смертей украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. Однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради Бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", — написала Штрак-Циммерман.

Отметим, история с поставками Украине ракет Taurus имеет большую историю. В августе в СМИ появилась информация о том, что решение по поставкам Украине дальнобойных ракет Германией фактически принято, но потом из-за позиции Олафа Шольца вопрос снова подвис.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия поставит Украине дальнобойные ракеты Taurus. Общий процесс должен занять менее года. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Bild".

Также издание "Комментарии" сообщало – впервые еще в конце мая в СМИ появилась информация о том, что Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. После этой информации последовала пауза, ведь Берлин дал понять, что пока что не готов поставлять дальнобойные ракеты. И вот на днях нардеп Егор Чернев сообщил у себя в Facebook о том, что, по его информации, ключевые парламентские фракции Бундестага достигли консенсуса относительно передачи Украине ракет Taurus. Отсюда возникает вопрос – куда Украина может ударить, если получит Taurus? Что станет главной целью ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, изучив мнения экспертов.



