logo

BTC/USD

25931.27

ETH/USD

1635.31

LTC/USD

64.10

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Германии рассказали, из-за кого поставки Taurus Украине снова откладываются
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии рассказали, из-за кого поставки Taurus Украине снова откладываются

В Украине продолжают гибнуть люди, пока канцлер колеблется

сегодня, 11:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Канцлер Германии Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто до сих пор категорически против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

В Германии рассказали, из-за кого поставки Taurus Украине снова откладываются

Поставки Taurus Украине. Фото: из открытых источников

При этом глава комитета Бундестага по вопросам обороны подчеркнула, что это безответственная позиция на фоне смертей украинцев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. Однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради Бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", — написала Штрак-Циммерман.

Отметим, история с поставками Украине ракет Taurus имеет большую историю. В августе в СМИ появилась информация о том, что решение по поставкам Украине дальнобойных ракет Германией фактически принято, но потом из-за позиции Олафа Шольца вопрос снова подвис.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия поставит Украине дальнобойные ракеты Taurus. Общий процесс должен занять менее года. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Bild".

Также издание "Комментарии" сообщало – впервые еще в конце мая в СМИ появилась информация о том, что Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. После этой информации последовала пауза, ведь Берлин дал понять, что пока что не готов поставлять дальнобойные ракеты. И вот на днях нардеп Егор Чернев сообщил у себя в Facebook о том, что, по его информации, ключевые парламентские фракции Бундестага достигли консенсуса относительно передачи Украине ракет Taurus. Отсюда возникает вопрос – куда Украина может ударить, если получит Taurus? Что станет главной целью ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, изучив мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/MAStrackZi/status/1698450488797090282?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1698450488797090282%7Ctwgr%5Ecc8f48b5deb517911ce6b73019a8d0942a1926f5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F20
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!